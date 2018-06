Fünf Titel für Welfens Senioren in Stuttgart

Bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Senioren in der Leichtathletik in Stuttgart waren die Athleten der LG Welfen erfolgreich.

Aufgrund einiger verletzungsbedingter Ausfälle startete zwar nur eine kleine Mannschaft der LG Welfen, diese jedoch sammelte bei schönstem Wettkampfwetter erfolgreich Titel und Platzierungen. Bei den Männern M 30 startete Matthias Koch (TV Weingarten) über 800 Meter. In einem flotten Rennen konnte er sich taktisch gut positionieren und gewann seine Altersklasse souverän in 1:59,79 Minuten.

Straub gewinnt bei allen Starts

Bei den Männern M35 startete Andreas Hund ( SG Baienfurt) beim Kugelstoßen, Diskuswerfen und beim Hammerwerfen. Beim Diskuswerfen konnte er sich gegen starke Gegner mit 31,16 Meter den zweiten Platz sichern. Beim Kugelstoßen verpasste er mit 10,25 Meter als Vierter knapp einen Podestplatz. Beim Hammerwurf fand er wegen einer Verletzung keine optimale Abwurfposition und kam somit nicht über 23,26 Meter hinaus, was am Ende der fünfte Platz bedeutete. Bei den Frauen W40 startete Karin Straub (SG Baienfurt) in vier Disziplinen und konnte vier Titel mit nach Hause nehmen. Beim Hochsprung sprang sie über 1,50m, was auch der Sieg bedeutete. Anschließend konnte sie beim 80-Meter-Hürdenlaufen in 12,84 Sekunden einen Start-Ziel-Sieg hinlegen. Mit 10,04 Metern war sie mit dem Kugelstoßen zufrieden und beim abschließenden Speerwurf gelang ihr noch eine Weite von 32,67 Metern.