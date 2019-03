Fünf Stimmfarben auf einer Reise durch vier Kontinente

Das Calmus-Ensemble aus Leipzig war vor fünf Jahren schon einmal im Weißenauer Festsaal zu Gast. Aber der Beginn damals, so erzählt der Bass, Manuel Helmeke, war ähnlich. Denn die fünf Solisten kamen getrennt, von hinten singend, in den vollständig besetzten Saal hinein, schritten langsam nach vorne und umeinander herum wieder nach hinten. Das schwedische Volkslied „Till Österland vill jag fara" klang dabei wie ein uralter Gesang, und jede der fünf Stimmfarben wirkte raumfüllend und in ihrer Eigenheit beeindruckend.

Selbstverständlich ist diese wunderbare Akustik nicht, aber bei einem vollen Saal stellt sie sich ein. Dazu kam der strahlende und anpassungsfähige Sopran von Anja Pöche, dem gegenüber der satte Bass von Manuel Helmeke antwortete. Neben Pöche stand der Jüngste im Ensemble, der Countertenor Stefan Kahle, der ebenso wie der Bariton Ludwig Böhme bei den Thomanern in Leipzig seine Stimmbildung erhalten hat. In der Mitte bildet der farbenreiche, dunkle Tenor von Tobias Pöche das Bindeglied zwischen den hellen und dunklen Stimmen. Mal stehen sie eng beisammen, mal nebeneinander oder in einem weiten Halbkreis. Ihr Liedprogramm führt vom Volkslied zum Kunstlied, von Schweden über Finnland nach Litauen, dann von Frankreich nach Deutschland, in die USA und nach Lateinamerika.

Mal traditionelle Volkslieder, mal moderne Madrigale aus Finnland aus den 1980er-Jahren, die eher „altenglisch“ klangen. Oder das kuriose litauische Volkslied, das aus zwei Hochzeitsliedern bestand und im Mittelteil fast so etwas wie Hühnergeschrei vorführte. Für Frankreich stand Francis Poulenc mit drei aus „Sept chansons“ (1936) mit witzig ironischem Text und dem ganz außerordentlich schön modulierten „Belle et ressemblante“. Für Deutschland erklang das berührende Chorlied „Waldesnacht“ von Johannes Brahms, phänomenal spannend zwischen Sopran und Bass. Drei für Calmus geschriebene Songs des Amerikaners Paul Moravec vertraten die USA, aber unterhaltsamer fand das Publikum die beiden Lieder aus Ecuador und Brasilien. Viel Lautmalerisches, davor der Bass, der Countertenor oder der Sopran mit dem Text – fast klang es manchmal nach Beatbox im Hintergrund.

Ein hinreißender Sopran

Nach der Pause ging es nach Polen, zwei jiddische Lieder von Mordechaj Gebirtig, 1938 noch vor der Reichskristallnacht geschrieben, die einen etwas frieren ließen, wenn es hieß „’S brent“. Zwei Songs von Leonard Cohen schlossen sich an, von denen „Everybody knows“ mit hinreißendem Sopran und einem längeren Solo vom Countertenor in Erinnerung blieb, während die Songs von Sting, angejazzt und hinter viel Schubbidu, ein wenig verschwanden. Zuletzt Georg Kreisler mit zwei Chansons, die das Publikum noch einmal fröhlich stimmten. Als Zugabe für den heftigen Beifall dann aus Australien, „The Wild Colonial Boy“, die Ballade von Jack Duggan.