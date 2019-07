Fünf Preisträger freuen sich über 10 000 Euro

Mit einem Gesamtpreisgeld von 10 000 Euro ist zum neunten Mal der Bildungspreis der Kreissparkasse Ravensburg vergeben worden. Das Preisgericht würdigte die vorbildlichen Bildungsprojekte des Kindergartens Mullewapp in Vogt, der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, der Stefan-Rahl-Grundschule in Ravensburg, der Gemeinschaftsschule in Horgenzell sowie eine Kooperation des Gymnasiums und der Realschule in Weingarten (siehe Kasten).

Landrat Harald Sievers zeigte sich in seiner Laudatio erfreut, dass in diesem Jahr die Preisträger aus den unterschiedlichen Bildungseinrichtungen kommen. „Vom Kindergarten über das allgemeine Schulwesen bis zur Hochschule ist ein breiter Querschnitt abgebildet“, sagte Sievers, der zugleich Vorsitzender des Kuratoriums der Bildungsstiftung ist. In diesem Jahr legte man den Schwerpunkt auf die Förderung der MINT- Fächer (MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik). Bisher hat die Stiftung rund 200 Projekte gefördert und rund 330 000 Euro vergeben.