Fünf neue Bildungspartner für die Kuppelnauschule

Die Gemeinschaftsschule Kuppelnau in Ravensburg hat fünf neue Bildungspartner. Das sind Unternehmen, die die Schule gezielt bei der Berufsorientierung unterstützen – etwa durch Praktika, Bewerbungstrainings oder Betriebsbesichtigungen.

Neue Bildungspartner sind „Alpenland – Haus der Betreuung und Pflege am Mehlsack“, die Firma Bausch, die Firma Burk, der Drogeriemarkt DM und die Bäckerei Hamma. Vertreter der fünf Firmen unterzeichneten am Dienstag in der Aula der Schule die Kooperationsvereinbarungen. „Bei der Auswahl der Firmen haben wir darauf geachtet, ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen abzudecken“, erklärte Gabriele Romer. Sie ist Lehrerin und an der Schule für Bildungspartnerschaften zuständig. Insgesamt habe die Kuppelnauschule jetzt neun Bildungspartner. Mit der EBZ, der Kreisparkasse Ravensburg, der Firma Thommel und der Firma Lohr würden bereits Partnerschaften bestehen, so Romer.

An der feierlichen Unterzeichnung nahmen am Dienstag der Erste Bürgermeister der Stadt Ravensburg Simon Blümcke, IHK-Geschäftsführer Peter Jany und Rolf Schäfer von der Handwerkskammer Ulm teil. Wie Jany in seinem Grußwort ausführte, seien die Bildungspartnerschaften eine „Win-Win-Situation“: „Die Firmen haben die Möglichkeit, möglichst früh Kontakte zu Schülern aufzubauen und sich so Auszubildende und Fachkräfte für die Zukunft zu sichern. Das ist gerade in unserer Region sehr wichtig. Die Schüler wiederum können bei Berufspraktika in Betriebe reinschnuppern.“

Ihren Gästen boten die Schüler ein abwechslungsreiches und kurzweiliges Rahmenprogramm mit Gesangseinlagen, kurzen Theaterstücken, artistischen Vorführungen und einem selbstgedrehten Film.