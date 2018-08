Fünf Leichtverletzte nach Unfall

Fünf leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montag gegen 14.30 Uhr in der Friedrichshafener Straße in Ravensburg. Ein 39-jähriger Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 48-Jähriger kurz vor der Weingartshofer Kreuzung verkehrsbedingt anhalten musste und prallte mit seinem VW gegen dessen Fahrzeugheck. Der durch die Kollision verletzte 48-Jährige musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die vier verletzten Insassen im VW benötigten keine ärztliche Behandlung an der Unfallstelle. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.