Fünf Derbys am vorletzten Hinrundenspieltag

Der 16. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga, der vorletzte der Hinrunde, ist geprägt von Derbys. Schon mit einem Punkt gegen den SV Fronhofen kann sich Tabellenführer SV Weingarten den Herbstmeistertitel sichern.

Spitzenreiter SV Weingarten greift nach dem spielfreien Wochenende wieder ins Spielgeschehen ein. Elf Punkte betrug das Polster am 13. Spieltag auf den Zweiten SV Beuren, mittlerweile sind es „nur“ noch sechs Punkte. „Der Abstand war doch nicht so groß wie es aussah“, sagt Trainer Thomas Gadek, vor dem letzten Heimspiel des Jahres gegen den SV Fronhofen. Der SV Weingarten hat zu Hause noch keinen Punkt abgegeben. „Diese Serie wollen wir weiter ausbauen“, sagt Gadek. Dort wo es zu punkten galt, hat der SV Fronhofen Punkte geholt. Gegen die ganz oben, Beuren und Heimenkirch, hat’s nicht gereicht. „Da wurden uns die Grenzen aufgezeigt“, sagt Trainer Gerhard Schmitz.

Der SV Beuren erwartet zum Stadtduell den FC Isny. Beuren hat seine Hausaufgaben gemacht, ist wieder näher an den Tabellenführer herangerückt. Trainer Patrick Mayer hält den Ball aber weiterhin flach: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Weingarten an der Spitze nochmals verdrängen lässt.“ Geht es nach Mayer, will Beuren den zweiten Platz verteidigen. Der FC Isny wartet unter Interimstrainer Simon Stiller weiter auf den ersten Sieg.

„Wir wollen weiterhin oben mitmischen“, sagt Trainer Patrick Hehn vom SV Mochenwangen, für den Tabellenplatz zwei wieder in Reichweite ist. „Ob das so bleibt, hängt aber davon ab, das wir weiterhin erfolgreich sind“, sagt Hehn, vor dem Gastspiel beim Tabellenletzten SV Eglofs.

Auch der SV Kressbronn gehört zu dem Kreis der Kandidaten, die das Zeug haben, um Platz zwei mitzuspielen. „Ich habe eine junge Mannschaft, der die Erfahrung noch fehlt“, sagt Trainer Klaus Gimple, „sehe uns aber trotzdem unter den ersten Fünf. Das muss unser Anspruch sein“. Auf Platz zwei will Gimple im Moment trotzdem nicht schauen, vor dem schweren Derby bei der SG Argental, die sich auch noch, geht es nach Trainer Peter Riedlinger, punktemäßig „Winterspeck zulegen will“.

Die Generalprobe (3:3 gegen Argental) für das anstehende Derby beim TSV Meckenbeuren verlief für den VfL Brochenzell holprig. „Wir waren in der Defensive nicht gut“, sagt VfL-Trainer Rolf Weiland, „ich bin nicht zufrieden gewesen“. Beim TSV möchte der VfL den angestrebten 23 Punkten bis zur Winterpause ein weiteres Stück näher kommen. „Beim Derby brauchst du niemanden motivieren“, sagt TSV-Trainer Bernd Filzinger.

Seit acht Spieltagen ist Aufsteiger FC Lindenberg ungeschlagen und hat sich ein ordentliches Punktpolster auf die Abstiegsplätze erspielt. „Wir wollen noch vor der Winterpause vom Relegationsplatz wegkommen“, sagt Trainer Markus Reichart, „wir haben eine gute Entwicklung genommen“. Der FC muss zum Derby beim TSV Heimenkirch antreten, danach kommt der SV Weingarten und der SV Fronhofen nach Lindenberg. „Das sind noch schwere Brocken“, meint Reichart.

„Wir stehen jetzt da, wo wir vor der Saison hinwollten“, sagt Thomas Heß, Trainer vom SV Seibranz vor dem Derby beim SC Unterzeil-Reichenhofen, nach holprigem Start. Der SCU ist seit sieben Spiele ohne Sieg und steckt auf einem Abstiegsplatz fest. Der SVS ist dagegen seit sieben Partien ungeschlagen.

Das Vorhaben Klassenerhalt verläuft beim SV Maierhöfen-Grünenbach stockend. Seit dem neunten Spieltag stehen die Allgäuer auf einem Abstiegsplatz, Besserung ist nicht in Sicht. Gegen den TSV Eschach können die Allgäuer zumindest ihre Heimbilanz aufpolieren. In nur zwei von sieben Spielen ging der SV als Sieger vom Platz. „30 Punkte vor der Pause sind weiter unser Ziel“, sagt TSV-Trainer Stefan Krause.