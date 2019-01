Führung: Entdeckungsreise ins Mittelalter

Im Museum Humpis-Quartier findet am am Donnerstag, 24. Januar, ab 18 Uhr eine Führung unter dem Motto „Entdeckungsreise ins Mittelalter – auf den Spuren von 600 Jahren Quartier- und Stadtgeschichte“ statt. Nach einem kurzen Kennenlernen des Humpis-Quartiers im glasüberdachten Innenhof des Museums, lernen die Teilnehmer drei ehemalige Bewohner und ihre Lebenswelten kennen, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnahmegebühr kostet vier Euro, ermäßigt 2,50 Euro, zusätzlich zum Eintrittspreis.