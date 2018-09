Förderverein bügelt vor dem Lederhaus gegen Spenden

Der Förderverein „Aktiv für Senioren“ startet am Samstag, 15 September, den dritten Weltbügeltag. Wie der Verein mitteilt, werden Mitglieder von neun bis 13 Uhr vor dem Ravensburger Lederhaus gegen eine Spende das Bügeleisen schwingen. Der Förderverein bietet den Bügelservice auch jeweils in der letzten Woche des Monats im Haus Am Mehlsack an. Informationen zum Förderverein und dem Bügelservice gibt es im Haus der Betreuung und Pflege Am Mehlsack oder telefonisch unter der Nummer 0751 / 88070.