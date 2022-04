Exzellente Perspektiven im Elektrohandwerk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer Lehrabschlussfeier in der Gewerblichen Schule in Ravensburg wurden am Freitagabend, 25. März die Gesellenbriefe an die frischgebackenen Gesellen im E-Handwerk überreicht. Der Obermeister der Elektro-Innung Armin Jöchle blickte äußerst optimistisch in die berufliche Zukunft der neuen Gesellen. „Mit dieser Ausbildung können sie aktiv an der Gestaltung der Energiewende mitwirken – dies ist besser als nur darüber zu reden. Energieeffizienz, regenerative Energien, Elektrospeicher, E-Mobility, Smart Home und Digitalisierung sind die Themen von heute und diese sorgen auch künftig für exzellente Perspektiven im E-Handwerk“, so ist sich Achim Jöchle sicher.

Der Prüfungsvorsitzende Paolo di Fonzo zeigte sich in diesem Jahr insbesondere durch einen um 0,3 gegenüber dem Vorjahr verbesserten Notendurchschnitt der Prüflinge beeindruckt. Erwin Adamczak von der Handwerkskammer Ulm hatte in seinem Vortrag „Karriere mit Lehre“ dann jede Menge Motivation für die neuen Gesellen mitgebracht. Gerade im Elektro-Handwerk sei der technische Fortschritt immens. „Jetzt erst mal durchschnaufen, aber wir sind ein Gewerk, dass nur so vor Innovation strotzt, es ist also nicht das Ende“, so Adamczaks Blick in die Zukunft. Er riet den jungen Gesellen wohlüberlegt zwischen Anpassungsweiterbildung, also zum Beispiel der Schulung an einem neuen Messgerät, und der Aufstiegsweiterbildung, so beispielsweise die Weiterbildung zum Meister oder Techniker, zu unterscheiden, um das Beste aus ihrem neu erworbenen Gesellenbrief zu machen. Auch er sieht eine glänzende Zukunft für das E-Handwerk. „Nach einer aktuellen Auskunft der Arbeitsagentur ist der Elektroniker der meistgesuchte Job auf dem Arbeitsmarkt“, so seine Einschätzung.

Obermeister Armin Jöchle, der Prüfungsvorsitzende Paolo di Fonzo und die beiden Ehrenobermeister Wilhelm Stotz und Albert Volkwein übergaben im Anschluss die Gesellenbriefe.