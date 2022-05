Expertin zeigt klimatischen Einfluss auf restaurierte Kunstobjekte

Die Restauratorin Annika Maier führt am Donnerstag, 19. Mai, um 18 Uhr durch die aktuelle Sonderausstellung „Von der der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 – 2050“ im Museum Humpis-Quartier.

Im Fokus steht die fachgerechte Konservierung und Restaurierung von Kunstwerken. Anhand konkreter Objekte, beispielsweise spätgotischer Heiligenskulpturen oder einer Allegorie der vier Jahreszeiten, die im Vorfeld der Ausstellung restauriert wurden, wird gezeigt, wie Kunstwerke und Museumsobjekte den jeweiligen Moden der Zeit angepasst wurden und wie sie heute konservatorisch erhalten werden.

Annika Maier ist auf die Konservierung und Restaurierung von Gemälden, Skulpturen und Rahmen spezialisiert. Sie studierte Konservierung und Restaurierung von Gemälden und gefassten Skulpturen an der Staatliche Akademie der bildenden Künste in Stuttgart und war anschließend für die Bayerische Staatsgemäldesammlung tätig. Heute führt sie eine eigene Restaurierungswerkstatt in Singen.

Die Führungen sind Teil des Begleitprogramm zur Sonderausstellung „Von der der Kleinen Eiszeit ins Anthropozän. Klimawandel in Ravensburg 1350 – 2050“, die noch bis zum 2. Oktober zu sehen ist.

Anmeldung unter Telefon 0751/82 820 und mhq@ravensburg.de