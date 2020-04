Expertin erklärt, wie der heimische Garten insektenfreundlich wird

Das Insektensterben ist in Deutschland über die vergangenen Jahre zu einem mehr und mehr dringenden Thema geworden. Nicht nur Großbauern, sondern auch Hobbygärtner können Bienen und andere Insekten unterstützen und ihnen einen Lebensraum bieten. Marion Aloe, Vorsitzende des Vereins Siedler und Gartenfreunde Grünland-Ravensburg, erklärt, wie der eigene Garten einfach insektenfreundlicher werden kann.

Eine Studie der Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg zeigt, dass die Anzahl der Insekten sich in den vergangenen 30 Jahren um etwa 80 Prozent verringert hat. Der baden-württembergische Umweltstaatssekretär Andre Baumann hält diese Zahl für alarmierend. „Insekten übernehmen Schlüsselfunktionen im Ökosystem und sind ein wesentliches Glied der Nahrungskette“, sagt er in einer Pressemitteilung. Die Landesregierung geht mit Maßnahmen des „Sonderprogrammes zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ gegen das Insektensterben vor.

Blühgewächse sind besonders hilfreich

Auch Hobbygärtner können dazu beitragen, dass Insekten einen neuen Lebensraum bekommen und geschützt werden. Am hilfreichsten seien eine große Zahl an Blühgewächsen, sagt Aloe. Dazu zählen besonders Obstbäume und Blumen. „Wir haben eine Wildwiese, auf der wir Blumen und Kräuter einfach wachsen lassen“, erzählt sie. Viel Pflege brauche die Wiese nicht, im Frühling pflanze sie eine bunte Samen-Mischung an und gieße lediglich bei großer Hitze. Die Blumen wachsen teilweise sehr hoch und blühen fast durchgehend, wie Aloe sagt. „Das ist auch für das Auge sehr schön.“

Gegen September solle man die Wiese dann mähen. „Am besten mit einer Sense, und das Gemähte ein bis zwei Tage liegen lassen“. Dadurch würden Samen wieder in die Erde gehen, und man müsse im nächsten Frühjahr nur noch etwas frisch dazu sähen.

Schalen mit Obst oder Wasser

Viele Mitglieder des Gartenvereins würden Insekten auch darüber hinaus unterstützen. „Manche Pächter stellen im Sommer Schalen mit Obst oder Wasser in den Garten“, sagt Aloe. Besonders Bienen und Schmetterlinge würden sich über süßes Obst wie geschnittene Äpfel, Bananen, Birnen oder Beeren freuen. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) empfiehlt außerdem eine Mischung aus einem halben Teelöffel Zucker und etwas lauwarmen Wasser. Damit können entkräftete Hummeln und Bienen gefüttert werden.

Auf der Wildblumenwiese vor dem Gebäude des Gartenvereins steht ein Insektenhotel. Darin können Insekten nisten oder den Winter ausharren. Es macht nur wenig Arbeit, meint Aloe. „In acht Jahren haben wir einmal das Dach gerichtet.“ Sonst würde sie nur regelmäßig das Stroh, das sie unter anderem als Füllung verwendet, durch frisches ersetzen. Unter dem Insektenhotel habe sie etwas Holz und Steine, auf Letzteren würden sich im Sommer auch Eidechsen wohlfühlen.

Unterschiedliche Nistmaterialien bevorzugt

Verschiedene Insektenarten bevorzugen unterschiedliche Materialien zum Nisten, weshalb das Insektenhotel des Gartenvereins mehrere Füllungen hat. Sie hat es vom Berufsbildungswerk der Stiftung Liebenau in der Schwanenstraße gekauft und ist sehr zufrieden damit, erzählt Aloe. Bauanleitungen für einfachere Ausführungen gebe es auch kostenlos im Internet.

Auf die Frage, was bei der Standortwahl des Hotels beachtet werden muss, lacht Aloe und sagt: „Unseres steht eigentlich falsch.“ Man solle es nach Osten, also dem Sonnenaufgang entgegen, ausrichten. Ihres schaue in Richtung der Mittagssonne. „Aber für uns war es trotzdem der beste Platz. Direkt an der Wildwiese, windstill und von hinten geschützt“, sagt Aloe.