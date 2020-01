Experten sprechen über Naturheilverfahren

Die Schmerz-Selbsthilfegruppe lädt bereits zum zwölften Mal zum Patientenforum in den Schwörsaal nach Ravensburg ein. Die öffentliche Veranstaltung findet von 15 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.

Wie die Veranstalter mitteilen, informiert Martin Strohmeier, Orthopäde, erfahrener Schmerzspezialist und Chirotherapeut in Ravensburg im ersten Vortrag über Schmerzmittel. Strohmeier wird in seinem Vortrag nicht nur die unterschiedlichen Schmerzformen erläutern und darauf eingehen, wie sie möglichst schonend und nebenwirkungsarm behandelt werden können. Er wird auch auf die Fragen eingehen, wie gefährlich Schmerzmittel wirklich sind, was zu beachten ist und wann sie ein Segen sind. Ulrike Korth, Anästhesistin, Schmerztherapeutin und Fachärztin für Naturheilverfahren im St. Elisabethenkrankenhaus in Ravensburg wird anschließend laut Mitteilung über die Möglichkeiten der Naturheilverfahren berichten. Durch langjährige Erfahrung kann sie Schmerzpatienten Tipps geben, wie sich Schmerzen im Alltag durch Naturheilmethoden wie Kneippgüsse, Tees und viele andere lindern lassen. Im Anschluss an die Vorträge ist für Fragen Zeit eingeplant.