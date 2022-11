Experte führt durch Carl Lohse-Ausstellung

Spannende Hintergrundinformationen verspricht der Ausstellungsrundgang mit Karsten Müller, Direktor des Ernst Barlach-Hauses in Hamburg, und Ute Stuffer, Direktorin des Kunstmuseums, durch die aktuelle Ausstellung „Carl Lohse. Ein Maler des Expressionismus“ am Donnerstag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Karsten Müller gilt als versierter Kenner von Carl Lohses Frühwerk. 2017 stellte er das Werk des in Hamburg geborenen Malers – in Kooperation mit dem Albertinum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden − in einer Einzelausstellung vor, wodurch der Expressionist eine breite Wiederentdeckung erfuhr. Kosten für den Ausstellungsrndgang betragen fünf Euro, zuzüglich Eintritt. Anmeldung unter Telefon 0751/82810 (zu den Öffnungszeiten des Museums) oder per Mail unter kunstmuseum@ravensburg.de.