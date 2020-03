Exhibitionist in Ravensburg gesichtet: Polizei bittet um Hinweise

Zeugen sucht die Polizei zu einem Mann, der am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr im Ravensburger Tobelweg mit heruntergelassener Hose an seinem Genital manipuliert hat. Laut Polizeibericht wurde eine Frau, die vom Westfriedhof in Richtung Seniorenzentrum in der Weststadt unterwegs war, auf den Unbekannten aufmerksam.

Derselbe Mann war ihr bereits vor mehreren Wochen an derselben Stelle in ähnlich eindeutiger Körperhaltung aufgefallen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 40 Jahre alt, mittelgroß, schlank, mit dunklem kurzem Haar. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefonnummer 0751 / 8030.