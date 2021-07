Am Sonntagabend hat sich ein 36 Jahre alter Mann auf einer Parkbank im Hirschgraben entblößt und in der Öffentlichkeit masturbiert. Eine herbeigerufene Polizeistreife stellte den Mann und brachte ihn aufgrund seines mentalen Zustandes in eine psychiatrische Fachklinik. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei.