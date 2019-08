Exhibitionist: Frau erstattet Anzeige gegen Unbekannt

In der Nacht zu Freitag hat eine Frau gegen 24 Uhr in der Gartenstraße auf Höhe der Einmündung Reichlestraße einen Mann stehen sehen, der sexuelle Handlungen an sich vornahm. Laut Pressemitteilung der Polizei gab die Zeugin folgende Personenbeschreibung zur Anzeige:

Der Unbekannte war mehr als 1,75 Meter groß und dunkelhäutig. Er trug einen dunklen Mantel, eine dunkle Base-Cap und eine Sonnenbrille. Unter der Telefonnummer 0751 / 803-3333 bittet das Polizeirevier Ravensburg um Hinweise zur Identität des Mannes.