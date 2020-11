Exhibitionist entblößt sich in Obereschach

Ein bislang Unbekannter war laut Polizeibericht mit seinem dunklen Kleinwagen am Dienstag gegen 20 Uhr in Obereschach unterwegs und hielt neben einer 31-jährigen Spaziergängerin an. Er fragte diese nach dem Weg zum Sportplatz.

Während des Gesprächs nahm er sexuelle Handlungen an sich vor. Die Frau verständigte sofort die Polizei. Diese konnte den Tatverdächtigen jedoch trotz sofortiger Fahndung nicht mehr antreffen. Der Mann, der lange dunkle Haare hat, soll etwa 30 Jahre alt sein.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 0751 / 8033333 entgegen.