Exhibitionist auf Rutenfest erwischt

Mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil hat sich ein 19-Jähriger am Samstag gegen 20.15 Uhr in der Kuppelnaustraße am Blauen Platz gezeigt. Wie die Polizei berichtet, onanierte er, als sich zufällig zwei Polizistinnen näherten. Nach seiner vorläufigen Festnahme ergab ein durchgeführter Alkoholtest etwa 1,6 Promille. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Exhibitionismus verantworten. Personen, die den Vorfall ebenfalls mitbekommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 zu melden.

Mehr zum Thema Ravensburg Schlägerei nach Streit