Exhibitionist am „Alten Gaswerk“

Einen unbekannten Mann haben Passanten in der Nacht zum Sonntag, 15. September, gegen 2 Uhr, in der Straße „Am Alten Gaswerk“, Höhe dem dortigen Einkaufsmarkt in Ravensburg beobachtet, wie dieser an einem Auto lehnte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Mann, nach der Aufforderung zu gehen. Der Mann ist circa 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, vermutlich deutsch, sehr kräftige Erscheinung, vorne lichtes Haar, nach hinten dichter, mit braun-rotem Wochenbart. Er trug eine weiße, kurze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte eine Brille mit runden Gläsern. Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier Ravensburg unter der Rufnummer 0751-803-3333.