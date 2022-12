Ex-Towerstars-Trainer Peter Russell ist Job in Augsburg los

Die Augsburger Panther haben sich von Trainer Peter Russell getrennt. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey-Liga am Freitag mitteilte, erfolgt das sofortige Ende der Zusammenarbeit mit dem 48-jährigen Schotten einvernehmlich. Die Augsburger konnten ihren Punkteschnitt nach der Deutschland-Cup-Pause im November zwar steigern, nach zuletzt nur einem Sieg aus sechs Partien sahen die Vereinsverantwortlichen des Tabellenvorletzten aber „dringenden Handlungsbedarf“ in der Trainerfrage.

„Menschlich fällt diese Entscheidung ungemein schwer. Dazu sind wir auch von Peter Russells sportlichen Kompetenzen und Qualitäten als Cheftrainer unverändert überzeugt. In unserer aktuellen Situation müssen wir aber sowohl nach innen als auch nach außen ein deutliches Signal setzen“, erklärte Panther-Gesellschafter Lothar Sigl.

Der Schotte Russell hatte die Augsburger erst zu dieser Saison übernommen. Er war aus der DEL2 von den Ravensburg Towerstars gekommen. Die Ravensburger hatte Russell in seiner ersten Saison direkt ins Play-off-Finale geführt. Gegen die Löwen Frankfurt gab es allerdings eine klare Niederlage in vier Spielen. Bei den Panthern hatte Russell die Nachfolge des Kanadiers Serge Pelletier angetreten.

„Er ist ein kommunikativer Trainer mit einer klaren und modernen Spielphilosophie. Nach einem persönlichen Kennenlernen hat er sich schnell als Wunschbesetzung für den Posten des Cheftrainers herauskristallisiert. Wir sind froh, dass wir ihn trotz anderer Optionen schnell von den Augsburger Panthern und unserer Liga überzeugen konnten“, hatte Sigl bei der Verpflichtung Russells noch verkündet.

Nachhaltigen Erfolg hatte der Schotte bei den Panthern in der DEL allerdings im Gegensatz zu seinen vorherigen Stationen beim EHC Freiburg und den Towerstars nicht. In 30 Spielen gelangen den Augsburgern nur neun Siege. Nur die Bietigheim Steelers stehen in der Tabelle schlechter da als die Panther. Weil es auch in dieser Saison einen sportlichen Absteiger aus der DEL geben wird, sahen sich die Augsburger zum Handeln gezwungen. „Wir danken Peter für seine engagierte und motivierte Arbeit und wünschen ihm nur das Beste“, meinte Sigl.