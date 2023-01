Ex-Ravensburger Tobias Flitsch übernimmt Traineramt in Donzdorf

Nicht mehr im Kader des FV steht Yannic Huber . Der 21-Jährige, der schon in der Jugend für den FV gespielt hatte, macht aus beruflichen Gründen einen Schritt zurück und spielt künftig nur noch beim SV Haisterkirch in der Kreisliga A1.

Trainer Tobias Flitsch hat wenige Wochen nach seiner Entlassung beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg bereits eine neue Herausforderung angenommen. Der 43-Jährige übernimmt den Landesligisten Donzdorfer JC – wie schon beim FC Geislingen und beim FV folgt dem Trainer auch nach Donzdorf ein Spieler.

Nach einer enttäuschenden Hinrunde und einem Platz auf einem Abstiegsrang wurde Flitsch Anfang Dezember beim FV entlassen. Sein Nachfolger ist Michael Schilling, der mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen im letzten Spiel des Jahres die Ravensburger besiegte – einen Tag später war Flitschs Zeit beim FV schon wieder zu Ende.

Lange ohne Aufgabe im Amateurfußball ist Flitsch allerdings nicht geblieben. Zu Beginn des neuen Jahres hat ihn der Donzdorfer JC als neuen Trainer präsentiert. Die Donzdorfer spielten bis 2019 noch in der Kreisliga B, drei Jahre später folgte bereits der Aufstieg in die Landesliga. Dort liegt der JC nach 19 Spieltagen auf Rang acht. Auf Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation hat Donzdorf fünf Punkte Rückstand. „Wir versuchen, schon in der aktuellen Spielzeit den Anschluss an die Landesliga- Spitze zu schaffen“, wird Flitsch in einer Mitteilung des JC zitiert.

Wie schon bei seinen vorherigen Stationen in Geislingen und Ravensburg nimmt Flitsch Denis Videc mit nach Donzdorf. Der 32-Jährige soll beim JC als spielender Co-Trainer zum Erfolg beitragen.