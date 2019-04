Ex-BAP-Gitarrist Klaus „Major“ Heuser kommt nach Ravensburg

Der einstige BAP-Gitarrist Klaus „Major“ Heuser spielt am Samstag, 6. April, mit seiner Band in der Zehntscheuer. Bei der Klaus „Major“ Heuser Band kann man sich laut Pressemitteilung auf stimmige Rock-Songs und opulente Gitarrensounds verlassen. Im Rahmen der „And now?!“-Tour gastiert das Quintett in der Zehntscheuer. Für das aktuelle Album haben sich Heuser und Kollegen viel Zeit genommen – für gefühlvolle Balladen und für einige Rock-Kracher, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 22 Euro und 20 Euro für Vereinsmitglieder. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Info in Ravensburg, dem Musikhaus Lange, der „Schwäbischen Zeitung“, unter tickets.schwaebische.de sowie an der Abendkasse. Foto: Veranstalter