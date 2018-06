Ewald Schmid verlässt Kißlegg

Der Fußball-Bezirksligist SG Kißlegg, der derzeit auf gutem Weg in Richtung Aufstieg in die Landesliga ist, muss nach der Saison ohne Erfolgstrainer Ewald Schmid auskommen. Bereits vor längerer Zeit hatte Schmid angekündigt, als Trainer nach der laufenden Saison aufzuhören. Der Verein hatte sich daher auf die Suche nach einem Nachfolger gemacht. Offiziell bekannt geben wollten die SGK-Verantwortlichen die Personalentscheidung aber erst bei absoluter Klarheit.

Am Freitag bestätigte Ralf-Jürgen Meitzner, Pressevertreter der SGK: „Wir haben einen neuen Trainer gefunden.“ Und der ist in Kißlegg kein Unbekannter. Roman Hofgärtner, derzeit als Trainer beim SV Arnach in der Kreisliga A III aktiv, war jahrelang Jugendtrainer bei der SGK. Hofgärtner, das bestätigte Meitzner, werde kommen, „egal in welcher Liga“ Kißlegg in der kommenden Saison spielen werde. Die Bezirksligamannschaft der SGK weiß seit drei Wochen vom feststehenden Abschied Schmids. Folgen für die Schlussphase der Saison befürchtet Meitzner nicht. „Wir wollen Meister und Pokalsieger werden. Das wäre auch ein schönes Abschiedsgeschenk für Ewald Schmid.“ Die Gründe für den Abschied des Erfolgstrainers sollen ausschließlich im privaten Bereich liegen. Zu einem anderen Verein werde Schmid nicht gehen, so Meitzner weiter.

Am Sonntag um 15 Uhr empfängt die SGK in der Bezirksliga im Derby den FC Isny. Dann soll ein weiterer Schritt Richtung Aufstieg gemacht werden. Fünf Spieltage vor Schluss hat Spitzenreiter Kißlegg acht Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, den SV Amtzell.