EVR will gegen Buchloe erneut punkten

Die erste Mannschaft des EV Ravensburg empfängt an diesem Freitag um 20 Uhr in der Eishockey-Bezirksliga Bayern die 1b des ESV Buchloe in der CHG-Arena. Der Eintritt ist frei.

Das Hinspiel vor einer Woche ging klar mit 9:2 an den EVR. Zu unterschätzen sind die Gäste dennoch nicht. Sie haben in Kempten und in Senden gewonnen, sodass sie auf Platz vier in der Gruppe West stehen. Der EVR steht punktgleich mit Schongau und einen Zähler vor Bad Wörishofen an der Spitze, hat jedoch bereits ein Spiel mehr bestritten. Einen Punktverlust sollte sich der EVR nicht leisten, zumal die Verfolger am Wochenende vor machbaren Aufgaben stellen. EVR-Trainer Martin Masak kann beim Kader aus dem Vollen schöpfen. Auch der aus Düsseldorf gekommene Verteidiger Rouven Hoppe ist mittlerweile spielberechtigt. Masak dürfte wieder auf vier Reihen setzen. Timo Röder und Jonas Waldherr haben in den bisherigen Spielen gezeigt, dass der EVR auf zwei stabile Goalies setzen kann.