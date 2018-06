EVR will aus dem Tabellenkeller raus

Wie geht’s heraus aus dem Tabellenkeller? Das ist für das Regionalligateam des EV Ravensburg die große Frage in den nächsten Wochen. Eine erneute Chance gibt es im Eishockey-Heimspiel heute Abend um 20 Uhr gegen den Heilbronner EC.

Obwohl der EVR das Hinspiel mit 1:5 verlor, scheinen die Heilbronner durchaus schlagbar zu sein. Voraussetzung für Ravensburg ist aber, die Torgefährlichkeit auch in Zählbares umzumünzen. Daran hat es in den vergangenen Spielen gewaltig gehapert. Personell kann der EVR-Trainer Mike Muller unverändert auf alle Feldspieler zurückgreifen. Der EVR hofft in dieser Situation auf zahlreiche Unterstützung seiner Fans.