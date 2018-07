EVR tritt gegen namhafte Konkurrenz an

Mittlerweile steht fest, auf welche Gegner die Nachwuchsteams des EV Ravensburg in den Altersklassen U 20 und U 17 in den hochklassigen Ligen des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) treffen werden. Beide Teams müssen jeweils mindestens 35 Spiele absolvieren. Dieses Programm werde den jungen Cracks neben Schule und Ausbildung alles abverlangen, heißt es in einer Pressemitteilung des EVR. Zudem hat der EVR so weite Anreisewege wie kein anderes Team, der altbekannte Nachteil der Oberschwaben.

Nachdem die Altersklassen um jeweils ein Jahr nach vorne geschoben worden sind, dürften die Ligen nochmals an spielerischer Stärke und Attraktivität gewinnen. Für den EVR steht erneut der Klassenerhalt gegen die namhafte Konkurrenz im Fokus. Den nachfolgenden Jahrgängen will man unbedingt die Chance erhalten, in Ravensburg ebenfalls hochklassig spielen zu können.

In der höchsten Nachwuchs-Altersklasse, der U 20, tritt der EVR in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) in der Division III an. Die DNL wird ab der kommenden Saison in drei Klassen geführt. Mit dem SC Bietigheim-Bissingen, dem Deggendorfer EC, dem Mannheimer ERC, dem EC Peiting und dem Heilbronner EC trifft der EVR in der Südgruppe auf gute Bekannte aus der Vorsaison. Neu hinzu kommen die bayerischen Aufsteiger EHC 80 Nürnberg und der HC Landsberg.

U 17 trifft in Südgruppe auf Mannheim und Augsburg

In der Altersklasse U 17 wird in den DEB-Ligen in zwei Divisionen mit jeweils einer Nord- und Südgruppe gespielt. Der EVR trifft in der Südgruppe auf den EHC 80 Nürnberg, den 1. EV Weiden, den EHC München, den Mannheimer ERC, den Augsburger EV, den EC Peiting und den EHC Straubing.

Die U 20 spielt in einer 2,5-fach Runde die beiden Erstplatzierten aus, die anschließend gegen die Siebst- bis Zehnplatzierten der Division II um den Aufstieg spielen. Ab der Division II spielt die U 20 bundesweit. Für den EVR wäre das in der momentanen Situation mit nur einer Eisfläche nicht zu bewerkstelligen. Deshalb wird es vor allem darum gehen, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern. Die U 20 tritt als Kooperationsteam des EV Ravensburg und des EV Lindau an.

Auch die U 17 spielt eine 2,5-fach Runde. Der Erste der Staffel spielt anschließend um den Aufstieg in die Division I. Auf den Plätzen zwei bis sieben sind die Mannschaften für die Saison 2019/20 qualifiziert. Der Letzte spielt in Relegationsspielen gegen die besten Teams aus den Landesverbänden gegen den Abstieg. Angesichts der Spielstärke der Bayernligisten will man dies beim EVR unbedingt vermeiden.