EVR trifft in der Regionalliga auf einen Verfolger

Der EV Ravensburg muss am Freitag um 20 Uhr zu Hause gegen den EC Eppelheim seinen Platz in den Play-off-Rängen der Eishockey-Regionalliga verteidigen. Die nordbadischen Eisbären liegen in dieser unverändert sehr engen Spitzengruppe nur zwei Punkte hinter dem EVR auf Platz fünf, punktgleich mit dem Vierten Hügelsheim.

Der letztjährige Halbfinalist Eppelheim kam zunächst mühsam aus den Startlöchern, hat sich nun aber dorthin vorgearbeitet, wo man sich in der Liga sieht. Das Hinspiel in Eppelheim hat Ravensburg glatt mit 3:0 gewonnen. Das war schon ein kleiner Fingerzeig für den weiteren Verlauf. Denn mit dem Toreschießen haben es beide Mannschaften nicht so sehr. Eppelheim hat mit 32 Treffern sogar noch vier weniger als der EVR auf dem Konto. Immerhin steht in André Martini wieder ein Ravensburger unter den Top Zehn der Scorerliste in der Regionalliga.

Eppelheim kommt mit der Empfehlung eines Sieges gegen den Tabellensechsten Zweibrücken nach Ravensburg. Beim EVR ist noch fraglich, ob Simon Heckenberger nach seiner zweiten Fußverletzung über die volle Distanz gehen kann.