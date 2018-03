EVR stürmt mit zwei Siegen auf Platz vier

Mit einem überraschenden 7:6 in Deggendorf sowie einem deutlichen 9:3 in Heilbronn hat der EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga 2 zum zweiten Mal in dieser Saison sechs Punkte an einem Wochenende geholt. Durch die Erfolge hat sich das Eishockey-Kooperationsteam des EVR und des EV Lindau am Mannheimer ERC vorbei auf Platz vier der Tabelle geschoben.

Der Vorsprung gegenüber Mannheim beträgt bei einem Spiel weniger zwei Punkte. Allerdings hat Ravensburg mit zwei Spielen gegen das Topteam SC Riessersee noch das deutlich schwerere Restprogramm vor sich.

In Deggendorf begann für die Hausherren alles nach Plan. Bereits in der vierten Minute nutzten sie ihre erste Überzahlsituation zur Führung. In der 14. Minute erhöhten sie auf 2:0. In der 17. Minute verkürzte Jon Jäger für den EVR in Überzahl auf 1.2. Deggendorf behielt aber das Zepter in der Hand und erhöhte durch einen weiteren Treffer in Überzahl in der Schlussminute des ersten Drittels auf 3:1.

Ravensburg ließ sich aber nicht abschütteln. Jäger erzielte unmittelbar nach der Pause mit einer Einzelaktion das 2:3. Dem 4:2 der Deggendorfer in der 25. Minute ließ der EVR nur eine Minute später das 3:4 durch Stefan Rodriguez folgen. Dann folgte der entscheidende Doppelschlag: In der 38. Minute glich Leon Dalldush in Überzahl aus. 21 Sekunden später schoss Jäger mit seinem dritten Treffer den EVR erstmals in Führung. Felix Ertl ließ in der 46. Minute sogar das 6:4 folgen. Ausgerechnet in Unterzahl kam Deggendorf in der 52. Minute wieder heran. Doch der EVR setzte in der 56. Minute selbst ein Unterzahltor durch Matteo Miller entgegen. Erst in der 59. Minute schaffte Deggendorf mit einem Mann mehr auf dem Eis den Anschluss. Doch Ravensburg holte sich die überraschenden drei Punkte. Strafen: Deggendorf 20 Minuten + 10, Ravensburg 18 Minuten + 10.

In Heilbronn war das Spiel beim Pausenstand von 2:2 nur im ersten Drittel offen. Stefan Rodriguez und Leon Dalldush hatten die EVR-Tore erzielt. Durch Treffer von Matteo Miller, Stefan Rodriguez und Luca Schönauer zog Ravensburg im zweiten Drittel auf 5:2 davon. Unmittelbar nach Wiederanpfiff im Schlussdrittel erhöhte Miller auf 6:2. Mit drei Toren in knapp zwei Minuten schraubten Julius Zeigler, Leon Dalldush und erneut Rodriguez das Ergebnis auf 9:2 nach oben. Den Schlusspunkt setzte Heilbronn mit dem 3:9 in der 55. Minute. Strafen: Heilbronn 8 Minuten + 10, Ravensburg 10 Minuten.