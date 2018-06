EVR scheint nach dem „Eisgipfel“ gerettet

Eine sechs bis acht Millionen Euro teure zweite Eisfläche in Ravensburg wird ohne Großsponsor wohl bis auf Weiteres ein Traum bleiben. Nach einem erfolgreichen „Eisgipfel“ zwischen den betroffenen Vereinen und der Stadt sind aber alle Beteiligten zuversichtlich, auch ohne diesen Bau eine Lösung für den EV Ravensburg gefunden haben. Der braucht dringend mehr Trainingszeiten, sonst ist seine Zukunft bedroht.

Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, müsste der Eishockey-Verein ohne mehr Platz für die Trainingsarbeit wohl seine Ausrichtung komplett ändern. Die hohen Nachwuchsligen innerhalb des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) könnte der EVR nicht mehr halten. Denn: Der DEB hat ein Fünf-Sterne-Programm ins Leben gerufen. Der EVR hat bisher nur zwei Sterne erhalten, braucht aber dringend den dritten, um dauerhaft in den DEB-Ligen bleiben zu können.

Der dritte Stern wiederum hängt vor allem an den Trainingszeiten. Der DEB möchte, dass Vereine an allen fünf Wochentagen Training zwischen 14 bis 18 Uhr anbieten können. Der EVR schaffte das bisher an vier Tagen, nicht allerdings am Freitag, wenn alle zwei Wochen auch noch Spiele der Towerstars in der Zweiten Liga dazukommen.

Jetzt die Lösung: Zwischen 13.45 Uhr und 15.45 Uhr bekommt der EVR am Freitagnachmittag zusätzliche Trainingszeiten. Möglich war das, weil die Eiskunstläufer ihre Fenster mit den Eishockeycracks am Mittwoch und Donnerstag getauscht haben. Zusätzlich kann der ESCR nun freitags, wenn die Towerstars auswärts spielen, länger trainieren. Der Publikumslauf wird zu Gunsten des EVR um 15 Minuten gekürzt und findet nun freitags von 16 bis 17.30 Uhr statt (bisher: 15.30 bis 17.15 Uhr). Dafür gibt es am Mittwoch- und Donnerstagvormittag eine halbe Stunde für das Publikum mehr. „Wir wissen, dass die Öffentlichkeit in diesem Punkt sehr sensibel und genau hinschaut“, sagte Bürgermeister Simon Blümcke jetzt im Werksauschuss.

„Sehr gute Lösung“

Hier gab es einhelliges Lob und Zustimmung für die „sehr gute Lösung“ aus dem Eisgipfel. Die Gespräche der Stadt Ravensburg als Eigentümerin der Eissporthalle mit dem EVR und mit den Kunstläufern des ESC Ravensburg seien intensiv gewesen. „Die Verwaltung und die Kunstläufer haben alles getan, was möglich ist, um uns entgegenzukommen“, hatte EVR-Vorsitzender Winfried Leiprecht gesagt.

Die Eintrittspreise für den Publikumslauf steigen ab 1. August. Erwachsene zahlen dann 4,50 Euro (bisher 4,20 Euro), Kinder 2,70 Euro (bisher 2,50 Euro). Für die Saisonkarte werden 90 Euro fällig (bisher 85), Kinder können für 47 Euro (bisher 44 Euro) aufs Eis. 50 Cent mehr kostet die Familienkarte für zwei Erwachsene und Kinder.