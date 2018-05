EVR-Schüler verlieren Anschluss an Spitze

Die Schüler des EV Ravensburg haben in der Bundesliga erneut in Nürnberg verloren und damit den Anschluss an die Spitzenplätze verloren. Nürnberg hat durch den Erfolg den EVR bei gleicher Punktzahl auf Platz vier verdrängt. Überraschend erfolgreich waren dagegen die Ravensburger Knaben.

Schüler: EHC Nürnberg – EV Ravensburg 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) – Die Führung des EHC in der elften Minute glich Julius Zeigler in der zwölften Minute auf Vorlage von Kevin-Anton Bibischew wieder aus. Durch drei Treffer in der 31., 32. und 36. Minute zog Nürnberg aber auf 4:1 davon. Philipp Krening verkürzte in der 50. Minute auf 2:4. Maximilian Hops und Philipp Krening hatten die Vorlagen gegeben. Mit dem 5:2 in der 55. Minute machte Christopher Schuster, dreifacher Torschütze der Nürnberger, alles klar. Strafen: Nürnberg 10 Minuten, Ravensburg 6 Minuten.

Knaben: EV Ravensburg – EHC Klostersee 6:4; Reichersbeuren – EVR 4:4 – Ein überraschend erfolgreiches Wochenende haben die EVR-Knaben gegen die beiden Erstplatzierten ihrer Qualifikationsgruppe zur Bayernliga hinter sich. Einem 6:4 zu Hause gegen den EHC Klostersee ließen sie ein 4:4 beim Tabellenführer Reichersbeuren folgen. In der Gruppe geht es unverändert eng zu, gerettet ist laut Mitteilung noch niemand. Den Ersten und den Letzten trennen nur sieben Punkte.

Das 6:4 gegen Klostersee war hart umkämpft. 1:1 und 2:2 hieß es nach den ersten beiden Dritteln. Im Schlussabschnitt ging der EVR mit 3:2 in Führung, musste aber schnell den Ausgleich der Grafinger hinnehmen. Genauso nach dem 4:3. Kurz darauf hieß es bereits 4:4. Auch nach der erneuten Ravensburger Führung drückten die Gäste sofort auf den Ausgleich. Nun kam aber zunehmend Hektik ins Spiel, es hagelte Strafzeiten auf beiden Seiten. Nach dem Foul eines Ravensburgers forderte der Gästetrainer gestenreich einen Penalty, den die Schiedsrichter aber verweigerten. Eine Überzahlsituation nutzte der EVR dann zum 6:4. Es ging weiter mit den Strafen – auf Klosterseer Seite wuchs der Ärger über die Unparteiischen. Der Trainer nahm 33 Sekunden vor dem Ende kurzzeitig seine Mannschaft vom Eis. Nach etlichen Minuten Unterbrechung kam der EHC aber zurück und nahm sofort den Torhüter vom Eis. Der EVR überstand jedoch die verbleibenden Sekunden und sicherte sich wichtige Punkte.

Kleinschüler: EV Ravensburg – Rosenheim 7:3 – Mit dem klaren Erfolg gegen Rosenheim haben die EVR-Kleinschüler Platz drei in der bayerischen Meisterrunde behauptet und verhindert, dass der Tabellenfünfte an ihnen vorbeizieht. Mit 10:6 Zählern können die Ravensburger zur Halbzeit sehr zufrieden sein.