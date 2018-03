EVR-Schüler beenden Bundesliga auf Rang vier

Mit einem 3:2-Sieg in Heilbronn und einer 3:4-Niederlage zu Hause gegen Augsburg haben die Eishockey-Schüler des EV Ravensburg ihre Bundesligasaison beendet. In der Abschlusstabelle der Gruppe C der Schüler-Bundesliga belegen die Ravensburger Platz vier hinter Füssen, Schwenningen und Nürnberg. Mannschaften wie Weiden, München, Mannheimer ERC und Augsburg ließen sie hinter sich. Sportlich ist die Mannschaft des EVR für die neue Division II der Altersklasse U17 qualifiziert.

In Heilbronn gingen die Gastgeber durch Treffer in der siebten und zehnten Minute schnell mit 2:0 in Führung. Durch einen Doppelschlag mit zwei Toren innerhalb von 16 Sekunden glich Ravensburg in der 16. Minute aus. Zunächst war Philipp Krening erfolgreich, dann Corvin Wucher. Seine zweite Überzahlsituation nutzte der EVR in der 34. Minute zum bereits entscheidenden 3:2 durch Kevin-Anton Bibischew. Brenzlig wurde es nochmals in der Schlussphase, als Ravensburg zwischen der 53. und 55. Minute mit zwei Mann weniger auf dem Eis stand. Doch die Defensive hielt und der Sieg stand fest. Strafen: Heilbronn acht Minuten, Ravensburg acht Minuten.

Gegen Augsburg lagen Ravensburgs U15-Eishockeyspieler durch einen Penalty unmittelbar nach Spielbeginn sowie Tore in der achten und zwölften Minute bereits in der Anfangsphase mit 0:3 zurück. Maximilian Hops verkürzte in der 17. Minute auf 1:3. Unmittelbar nach Wiederanpfiff zum zweiten Drittel ließ Linus Wursthorn den Anschlusstreffer zum 2.3 folgen. Zu Beginn des letzten Drittels waren die Ravensburger nach einer großen Strafe gegen Augsburg fünf Minuten in Überzahl. In der 35. Minute krönte Philipp Krening eine Einzelleistung in dieser Überzahl mit einem platzierten Schuss hoch ins lange Eck zum Ausgleich. Nach einer Strafe gegen den EVR gab es aber in der 51. Minute den Siegtreffer für Augsburg. Strafen: Ravensburg 18 Minuten + 10 + 10, Augsburg 19 Minuten + 20.