EVR-Nachwuchs kämpft gegen Abstieg

Vor einem Wochenende der Entscheidungen steht der EV Ravensburg. Sowohl für die U17 als auch für die U 15 geht es um den Klassenerhalt. Gewinnen beide Teams, hätte der EVR sportlich alle Saisonziele erreicht. Müssten eines oder gar beide Teams absteigen, wäre es ein Rückschlag.

Um eine weitere Saison in der Deutschen Nachwuchsliga Division II kämpft das Jugendteam des EVR. Von den möglichen Aspiranten auf einen Aufstieg in die zweithöchste deutsche Spielklasse hat nur der HC Landsberg, aktuell Zweiter der bayerischen U 17-Liga, entsprechende Ambitionen angemeldet. Am Samstag und Sonntag kommt es zu den beiden Relegationsspielen gegen die „Riverkings“ vom Lech. Anpfiff für das Hinspiel in Ravensburg ist am Samstag um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Besonderheit: Im Gegensatz zu den Ligarunden werden die Relegationsspiele von den Jahrgängen bestritten, die auch in der kommenden Saison in der Altersklasse U 17 spielen werden. Damit werden die Karten für die Relegationsspiele völlig neu gemischt. Mit Timo Röder, der während der Saison die meisten Spiele der U 17 bestritten hat, hat der EVR aber unverändert seinen sicheren Rückhalt. Von Vorteil könnte zudem sein, dass mehrere Spieler aus der U 15 bereits reichlich Spielerfahrung gegen die Gegner der DNL II gewonnen haben. Packende Spiele im Nachwuchsbereich zwischen Landsberg und dem EVR haben Tradition. Es dürfte einmal mehr so weit sein.

Erschwerend für den EVR kommt aber hinzu, dass die U 15 am vergangenen Wochenende gepatzt hat. Bei einem Sieg gegen Bayreuth hätte man den Klassenerhalt in der Bayernliga perfekt gemacht. Das Spiel wurde aber deutlich mit 2:8 verloren. Nun müssen die EVR-Schüler am Freitag nach Erding reisen, um einen zweiten Anlauf für den sicheren Klassenverbleib zu nehmen. Auch hier gilt: Es muss gewonnen werden.

U 15: EV Ravensburg -Bayreuth 2:8. – Die Schüler haben den ersten Matchpuck um den Klassenerhalt in der Bayernliga gegen Bayreuth nicht verwandeln können und müssen nun am Freitag in Erding gewinnen, um den letzten Tabellenplatz der Relegationsrunde zu verlassen. Gegen Bayreuth übernahm der EVR zunächst das Kommando, musste aber in der 12. Und in der 14. Minute zwei Treffer in Unterzahl hinnehmen. Diese beiden Tore brachten die Partie zum kippen. Bayreuth zog gegen völlig verunsicherte Ravensburger bis zum Ende des zweiten Drittels auf 0:8 davon. Die Tore von Maxim Kessler und Daniel Ruf im letzten Abschnitt konnten die schmerzliche Niederlage auch nicht versöhnlicher gestalten. Strafen: EVR 12, Bayreuth 10

U 13: EV Ravensburg -Rosenheim 2:7 und Deggendorfer SC – EV Ravensburg 8:7. – Auch zum Saisonabschluss glückte den Knaben kein Sieg mehr und sie beenden die bayerische Meisterrunde auf dem letzten Tabellenplatz mit fünf Punkten. Das letzte Heimspiel dieser Saison fand gegen die Starbulls aus Rosenheim statt. Bereits nach drei Minuten brachte Nikita Kessler seine Mannschaft in Führung. Doch die letzten sechs Spielminuten im ersten Abschnitt waren keine glückliche für die EVR-Knaben. Die Starbulls bezwangen dreimal EVR-Goalie Nils Waldherr. Im Mittelabschnitt war es Ilja Katjuschenko, der den Anschlusstreffer für die Oberschwaben erzielte. Im Schlussabschnitt setzten die Gäste aus Rosenheim zum Endspurt an und schraubten das Ergebnis mit vier weiteren Treffern auf 2:7. Strafen: EVR 22, Rosenheim 24. Die letzte Auswärtsfahrt ging für die EVR-Cracks nach Deggendorf. Zum Ende des ersten Drittels stand es bereits 3:1 für die Gastgeber. Auch der Mittelabschnitt ging mit 4:2 an die Deggendorfer. Im Schlussabschnitt besann sich der EVR nochmals auf seine Kräfte und blies mit vier Toren durch Denis Teilhof, Nikita Kessler, Alexander Nidens und Adrian Breg bis 30 Sekunden vor Abpfiff zur Aufholjagd. Die letzte halbe Minute war zu wenig, um noch den Ausgleich zu schaffen. Trotz der langen Anreise hatte die Mannschaft nochmals Moral gezeigt und bewiesen, dass sie nicht zu Unrecht die Meisterrunde erreicht hatte. Tore EVR: Ilja Katjuschenko, Alexander Nidens (2), Nikita Kessler (2), Denis Teilhof, Adrian Breg. Strafen: EVR 10, Deggendorf 14