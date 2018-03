EVR-Nachwuchs beendet Saison auf Platz vier

Mit einem Turnier der Kleinstschüler ist auch für die Nachwuchsteams des EV Ravensburg die Eishockeysaison zu Ende gegangen. Die U10 des EVR traf in der Ravensburger Eissporthalle auf die Mannschaften aus Augsburg, Germering und Kaufbeuren. In dieser Altersklasse heißt das Motto „Learn to play“. Im Vordergrund stehen der Spaß am Spiel und an der Bewegung, weniger die Ergebnisse.

Die Kleinstschüler sind die erste Altersklasse, die in Ligen eine Meisterschaft ausspielt. Die U12 des EVR hat ihr letztes Saisonspiel in Rosenheim mit 10:6 gewonnen und belegt damit Platz vier in der bayerischen Meisterschaft. Die Platzierung unter den bayerischen Topteams ist für Ravensburg ein großer sportlicher Erfolg – wobei die EVR-Teams in dieser Saison auf vierte Plätze abonniert zu sein scheinen. Auch in der DNL2 und in der Schüler-Bundesliga belegte Ravensburg Platz vier.

So lange es in der Eissporthalle noch Eis gibt, bereiten sich die Mannschaften des EVR bereits auf die kommende Saison vor. Dazu gehören auch einige Sondertermine der EVR-Laufschule für Anfänger. Der nächste ist heute, Samstag, von 11.45 bis 12.45 Uhr. Die Kinder sollten laut Ankündigung eine halbe Stunde zuvor in der Eissporthalle sein.