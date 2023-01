EV Ravensburg muss gegen Senden punkten

Der EV Ravensburg trifft am Freitag (20 Uhr/CHG-Arena) in der Eishockey-Bezirksliga Bayern auf den 1. EC Senden. Der Eintritt ist frei. In diesem Spiel ist ein Sieg für den EVR laut Mitteilung Pflicht. Senden stand lange im Mittelfeld der Gruppe West, ist mittlerweile aber Tabellenletzter.

Davon sollte sich das Ravensburger Team von Trainer Martin Masak allerdings nicht blenden lassen. Das Hinspiel war lange umkämpft und wurde vom EVR nur knapp mit 3:1 gewonnen. Masak kann wieder auf seinen vollen Kader zurückgreifen. Timo Röder und zuletzt Jonas Waldherr haben bewiesen, dass der EVR auf zwei zuverlässige Goalies zählen kann. Aus dem nur vermeintlich klaren 8:1 gegen Bad Bayersoien sollten ihre Vorderleute die Lehre gezogen haben, dass man vom Anpfiff weg präsent sein sollte. Mit einem Sieg würde der EVR seine gute Ausgangsposition vor den Spitzenspielen zu Hause gegen Türkheim und Bad Wörishofen behaupten.