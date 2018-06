EVR kassiert knappe Niederlage in Eppelheim

Der EV Ravensburg hat in der Eishockey-Regionalliga Südwest beim Tabellendritten Eppelheim mit 2:3 verloren. Für die Norbadener bedeuteten die drei Punkte die endgültige Play-off-Qualifikation. Ravensburg hat bei sechs Punkten Rückstand auf Platz vier vor den abschließenden Spielen am Sonntag zu Hause gegen Bietigheim und in der Woche darauf beim Schlusslicht Stuttgart nur noch theoretische Play-off-Chancen.

Der Spieltermin, Sonntag 19 Uhr, war für den EVR laut Mitteilung die erste schwierige Aufgabe. Da beim EVR fast ausschließlich Berufstätige, Auszubildende und Studenten spielen, reisten die Ravensburger nur mit einem Miniaufgebot nach Eppelheim. Dennoch schlug sich der EVR achtbar. Eppelheim ging in der siebten Minute durch Sven Jacobaschke in Führung. Eine Strafzeit überstand Ravensburg unbeschadet. Die Oberschwaben spielten stark mit, münzten aber wie in vielen Spielen zuvor ihre spielerischen Qualitäten nicht in Tore um. Auch in Abschnitt zwei musste der EVR zwei Minuten mit einem Mann weniger überstehen. Danach aber leistete sich Eppelheim drei Strafzeiten. Der starke Heilbronner Goalie Janis Wagner verhinderte jedoch den Ausgleich. Doch auch der EVR hatte in Maik Dibowski einen starken Goalie. Sekunden vor Ende des ersten Drittels glich Philipp Heckenberger zum 1:1 aus.

Im dritten Drittel waren wieder die EVR-Unterzahlqualitäten gefragt. Zwei Ravensburger mussten unmittelbar hintereinander in die Kühlbox. Die zweite Strafzeit war die entscheidende. Marcus Semlow traf für Eppelheim in Überzahl. Nur eine Minute später hieß es durch Christian Pister sogar 3:1. EVR-Trainer Martin Maska nahm eine Auszeit. Sein Team setzte die Vorgaben gut um und kam auch durch Johann Katjuschenko in der 54. Minute zum 2:3. Das Spiel stand nun auf der Kippe – der EVR rannte an. Masak nahm mehrere Minuten vor dem Ende den Torhüter vom Eis. Ein Punkt war für Ravensburg in Reichweite, Heilbronn brachte den Sieg aber über die Zeit. Strafen: Eppelheim 12 Minuten, Ravensburg 10 Minuten.