EVR kassiert deutliche Niederlage in Schwenningen

Das Regionalligateam des EV Ravensburg tut sich unverändert schwer. Gegen Schwenningen hielten die EVR-Eishockeyspieler trotz eines Endergebnisses von 1:7 zwei Drittel lang passabel mit, gerieten aber zur Mitte des Spiels durch drei Gegentreffer innerhalb von drei Minuten auf die Verliererstraße.

Wie zuletzt gegen Bietigheim, musste der EVR einen schnellen Gegentreffer hinnehmen. Schon nach einer Minute gingen die Schwenninger durch Stefan Schäfer in Führung. Danach aber hielten die Ravensburger ihren Kasten ein Drittel lang sauber. Zugute kam ihnen, dass es keine Strafzeit gab. Allerdings blieben auch zwei eigene Überzahlsituationen ungenutzt.

In der 26. Minute erhöhte Dennis Böhm für Schwenningen auf 2:0. Kurz danach wanderte erstmals ein Ravensburger auf die Strafbank, und prompt nutzten die Gastgeber ihre erste Überzahl in der 30. Minute zum 3:0. Nur zwei Minuten später führte die zweite Strafzeit des EVR zum nächsten Überzahltor und damit zum 4:0 in der 32. Minute. Nun war ein Bruch im Spiel zu erkennen, und Schwenningen kam in der 33. Minute sogar noch zum fünften Treffer. Mit dieser kurzen Schwächephase und einem Drittelergebnis von 4:0 für den ERC war die Partie gelaufen.

Ehrentreffer in Überzahl

Im Schlussabschnitt erhöhte Schwenningen in der 43. Minute auf 6:0 und spielte die Partie nun im Gefühl eines sicheren Sieges herunter. Aufregung gab es nochmals in der 54. Minute, als ein Schwenninger mit dem Stock seinen Ravensburger Gegenspieler verletzte und konsequenterweise zum Duschen geschickt wurde. Als wenig später auch noch ein zweiter Akteur der Gastgeber eine Strafe bekam, nutzte Fabio Valenti die Überzahl in der 59. Minute zum Ehrentreffer. Joschua Eckmann und Marius Breuer waren die Vorbereiter. Nur noch statistischen Wert hatte ein Unterzahltor der Schwenninger in der gleichen Spielminute zum 7:1-Endstand.

Beim EV Ravensburg gilt die Konzentration nun dem nächsten Heimspiel am Sonntag um 18 Uhr gegen Hügelsheim. Die Ravensburger, das zeigt sich schon in dieser frühen Phase, sind als Team mit ausschließlich einheimischen Spielern Außenseiter in der Regionalliga und müssen darauf setzen, dass die eine oder andere Überraschung gelingt.