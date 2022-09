EVR-Junioren verlieren gegen Peiting

Die Junioren des EV Ravensburg haben in der DNL auch gegen Peiting ihre Niederlagenserie nicht beenden können. Beide Male hielten die Oberschwaben die Begegnungen lange offen, mussten sich dann aber jeweils klar mit 2:8 und 2:5 geschlagen geben.

Im Heimspiel ging es gleich in der Anfangsphase turbulent zu. Bereits in der 4. Minute ging Peiting in Führung. In der 6. Minute glich Philipp Wirz für den EVR aus. Nur eine halbe Minute später lag Peiting wieder vorne. In der 19. Minute erzielte ein durchgebrochener Gästespieler mit einem hammerharten Schuss direkt neben den Pfosten das 1:3.

Resignierende Ravensburger

In der 22. Minute lenkte Robin Böhm die Scheibe zum 2:3 ins Peitinger Tor und läutete damit die beste Phase des EVR ein. Die Oberschwaben dominierten das Spiel, mehrfach lag der Ausgleich in der Luft. Die entscheidende Wende brachte ein Pfiff der Schiedsrichter in der 37. Minute. Bei einem Zweikampf erkannten sie auf Kniecheck des Ravensburgers, was gleichbedeutend mit fünf Minuten Unterzahl war. Peiting nutzte die Überzahl noch vor der Pause zum 2:4. Gerade als der EVR wieder vollzählig war, fiel das 2:5. Damit war die Partie gelaufen. Die weiteren Treffer gegen nun resignierende Ravensburger fielen kurz hintereinander. Strafen: EVR 13+20; Peiting 8.

Im Rückspiel in Peiting sah es zunächst sehr gut für den EVR aus. Balint Marckovics schoss die Oberschwaben in der 13. Minute und in Überzahl in der 18. Minute mit 2:0 in Front. Im zweiten Drittel kamen die Peitinger zurück und glichen in der 23. sowie in der 31. Minute aus. Mit dem 3:2 in der 48. Minute neigte sich erneut die Waage zu Ungunsten des EVR. Der Ravensburger Eishockeynachwuchs zeigte noch einmal Moral, mussten aber in den Schlussminuten im Vorwärtsdrang zwei weitere Treffer hinnehmen. Strafen: EVR 20, Peiting 14.

U15 Bayernliga: EVR – EHC München 3:2 n.P. – Beide Teams boten ein sehr gutes und packendes Spiel. Ravensburg führte zur Pause durch Ilja Katjuschenko mit 1:0. Im zweiten Abschnitt glich München aus. Für den EVR legte postwendend Kirill Krening zum 2:1 nach. Die Ravensburger hatten Chancen, das Ergebnis auszubauen. Dass sie nicht genutzt wurden, rächte sich im Schlussabschnitt. Acht Minuten vor dem Ende glich München aus und drehte nun heftig auf. Der EVR musste froh sein, das Unentschieden über die Zeit gerettet zu haben. Im Penaltyschießen traf jede Seite zunächst ein Mal. Für den EVR war es Maxim Kinast. Den entscheidenden Schuss verwandelt Paul-Leo Selg, der gekonnt den Torhüter aussteigen ließ und die Scheibe halbhoch ins Gehäuse lupfte.