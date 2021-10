EVR-Junioren trotzen dem Spitzenreiter einen Punkt ab

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben dem Tabellenführer Bietigheim in der Deutschen Nachwuchs-Liga III immerhin den ersten Punktverlust beibringen können. In beiden Spielen musste sich die U20 des EVR dem Favoriten trotz starker Leistungen knapp geschlagen geben.

EV Ravensburg – SC Bietigheim-Bissingen 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). – Im ersten Spiel brachte Andreas Wiesler auf Pass von Marcel Mezler den EVR in der fünften Minute in Führung. Diese hielt aber nur bis zu zwölften Minute. Im zweiten Drittel überstand Ravensburg auch eine doppelte Unterzahl unbeschadet. Ein Wechselfehler leitete aber die Entscheidung ein. Bietigheim nutzte die Überzahl zum 2:1 (38.). Es blieb ein ausgeglichenes Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften. Das Bietigheimer 3:1 in der 48. Minute warf den EVR noch weiter zurück. Mezler vergab zwei Minuten vor dem Ende freistehend noch eine große Chance.

EV Ravensburg – SC Bietigheim-Bissingen 0:1 n.V. – Die beiden Mannschaften schafften es, die Klasse des Spiels vom Samstag am Sonntag zu übertreffen. Dieses Mal überragten die Abwehrreihen und die Goalies. Trotz zahlreicher Möglichkeiten auf beiden Seiten blieb es in regulärer Spielzeit torlos. Damit hatte Bietigheim erstmals in dieser Saison einen Punkt verloren. Nach 102 Sekunden in der Verlängerung erzielte der Tabellenführer das Siegtor.

U17-Bayernliga: TSV Peissenberg – EV Ravensburg 1:7 (0:1, 1:3, 0:3). – Der EVR schießt sich in der U17-Bayernliga weiter nach vorne und ist nun Sechster. Durch einen Doppelschlag in der 34. und 35. Minute baute Ravensburg die Führung vorentscheidend auf 4:0 aus. Im letzten Abschnitt ließ der EVR nichts mehr anbrennen. Torschützen EVR: Alexander Nidens, Yannick Schönauer, Lars Schulz, Alexander Peterson, Denis Teilhof, Daniel Pogorelov, Arthur Kreider.

U15-Bayernliga: Augsburger EV – EV Ravensburg 7:4 (1:1, 5:2, 1:1). – Nur das erste und letzte Drittel konnte der EVR ausgeglichen halten.