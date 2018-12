EVR-Junioren stolpern gegen Peiting

Die zuletzt so erfolgreichen Eishockey-U20-Junioren des EV Ravensburg sind in der Deutschen Nachwuchsliga III gegen den EC Peiting gestolpert und haben mit 3:6 verloren. Die Ravensburger Mannschaft kam nie richtig in Tritt.

In der achten Minute musste der EVR das 0:1 hinnehmen. Matteo Miller glich in der zwölften Minute aus. Zu Beginn des zweiten Drittels dann ein Doppelschlag von Peiting. Durch Treffer in der 21. und 23. Minute stand es 1:3 aus Sicht der Ravensburger. Erneut Miller brachte den EVR in der 42. Minute in Überzahl wieder heran. Mehr sprang trotz einer ganzen Serie an Peitinger Strafzeiten nicht heraus. Das drehte sich Mitte des Schlussdrittels um: Nun saßen vorwiegend die Ravensburger draußen. Peiting setzte in der 50. Minute und – mit einem Mann mehr auf dem Eis – in der 56. Minute die entscheidenden Treffer. Das 3:5 durch Leon Dalldusch in der 59. Minute kam zu spät. Peiting traf schließlich noch zum Endstand von 6:3 ins leere Ravensburger Tor. Strafen: Ravensburg 12 Minuten + 20, Peiting 16 Minuten

U17, Deutsche Nachwuchsliga II: Die U17 des EVR hat ebenfalls gegen Peiting eine bittere 2:3-Niederlage und damit einen schmerzhaften Dämpfer bei den Hoffnungen um den Klassenerhalt hinnehmen müssen. Ausschlaggebend war ein verkorkstes erstes Drittel. Die Führung der Gäste resultierte aus einem Fehler im Ravensburger Aufbauspiel. Vor dem 0:2 schickten die Schiedsrichter zwei Ravensburger gleichzeitig auf die Strafbank, einen davon wegen Meckerns. Der EVR spielte die doppelte Unterzahl zunächst sehr gut. Ein wenige Meter vor dem Tor abgefälschter Schuss ließ dem erneut exzellenten Torhüter Timo Röder aber keine Chance. Das 0:3 resultierte aus einem Konter gegen den nun vehement drückenden EVR. Verdienter Lohn war das 1:3 durch Lorenz Lagoda. In der 32. Minute stand Axel Bopp bei einer Hereingabe von Julius Zeigler goldrichtig und sorgte für das 2:3. Ravensburg drückte auf den Ausgleich, doch es fehlte am Scheibenglück. Letztlich hatte an diesem Tag die bessere Mannschaft verloren, die sich aber durch Strafen kurz vor Schluss auch selbst um die Chance brachte. Strafen: Ravensburg 12 Minuten + 10, Peiting 10 Minuten.