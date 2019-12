EVR-Junioren stolpern beim Schlusslicht

Ausgerechnet beim Tabellenletzten Peiting ist die Erfolgsserie der U20-Junioren des EV Ravensburg gerissen. Mit dem 4:5 haben die Oberschwaben in der Deutschen Nachwuchsliga III weiter Boden auf Tabellenführer Schwenningen verloren. Der U17 des EVR gelang dagegen eine Überraschung in der Bayernliga.

U20, DNL III: EC Peiting – EV Ravensburg 5:4. – Das Spiel begann eigentlich nach Plan für den EV Ravensburg. In der sechsten Minute schoss Marcel Mezler das 1:0 für den EVR. Dass Peiting prompt ausglich und in der elften Minute erstmals in Führung ging, störte noch nicht groß. Knapp zwei Minuten später hatte glich Mezler zum 2:2 aus. In der 18. Minute nutzte Peiting ein Powerplay zum 3:2. Unmittelbar darauf hatte der EVR die Chance, in Überzahl wieder auszugleichen. Stattdessen fiel in Unterzahl das 4:2 für Peiting, in der 28. Minute erhöhten die Gastgeber auf 5:2. Mezler verkürzte mit seinem dritten Treffer in der 32. Minute auf 3:5. Bis zum Anschlusstreffer durch Michael Wirz dauerte es jedoch bis in die 59. Minute. Der EVR musste zwar auf einige Stammkräfte verzichten, eine Niederlage hatte Ravensburg aber nicht auf der Rechnung gehabt. – Strafen: Peiting 8 Minuten, Ravensburg 8 Minuten.

U17, Bayernliga: EV Ravensburg – EHC Klostersee 6:3. – Nach dem Sieg gegen Lindau ist der U17 des EVR gegen den EHC Klostersee der nächste Coup gegen ein Spitzenteam der Bayernliga gelungen. Ausschlaggebend waren das erste Drittel – und Robin Böhm. Der Stürmer brachte seine Mannschaft nach 68 Sekunden in Führung. In der vierten Minute erzielte Böhm in Unterzahl das 2:0, in der neunten Minute nach einem Konter das 3:0. In der zwölften Minute bediente Böhm schließlich Diege Schniepp zum 4:0. Im zweiten Abschnitt erhöhte Ravensburgs Bester in der 24. Minute auf 5:1. In der 42. Minute verkürzte der EHC auf 2:5, viereinhalb Minuten vor dem Ende auf 3:5. Die Gäste nahmen den Goalie vom Eis und spielten in der letzten halben Minute mit sechs gegen vier Feldspielern. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene machte Maxim Kessler mit dem 6:3 aber alles klar. – Strafen: Ravensburg 16 Minuten, Klostersee 4 Minuten.

U13, Bayernliga: EV Landshut – EV Ravensburg 5:6 n.P. – 2:0, 3:1 und 4:2 führten die Gastgeber bereits. Im Schlussdrittel drehten die Oberschwaben das Spiel zum 5:4. Landshut glich in der 55. Minute aus, den entscheidenden Penalty zum 6:5 verwandelte Nikita Kessler.

ERC Ingolstadt – EV Ravensburg 7:5. – Für den hohen Favoriten Ingolstadt schien es gegen starke Ravensburger zunächst nach Plan zu laufen. 5:2 stand es nach zwei Dritteln. Im Schlussabschnitt glich der EVR innerhalb von vier Minuten zum 5:5 aus, verlor dann aber doch mit 5:7.