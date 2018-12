EVR-Junioren stürmen auf Platz zwei

Die Junioren des EV Ravensburg sind weiter auf dem Vormarsch. Das Kooperationsteam mit dem EV Lindau holte gegen den Tabellenletzten Heilbronner EC die erwarteten sechs Punkte und stürmte in der Deutschen Nachwuchsliga Division III auf Platz zwei der Tabelle. Tabellenführer Bietigheim hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den EVR, aber bereits fünf Spiele mehr absolviert.

EV Ravensburg – Heilbronner EC 5:0 (2:0, 0:0, 3:0) – Aufgrund des Türmecups der Eiskunstläufer musste der EV Ravensburg in die Lindauer Eissportarena ausweichen. Bei der ersten Begegnung brachte Leon Dalldusch nach nicht einmal einer Spielminute den EVR in Führung. Eine Sekunde vor Ende des ersten Drittels fiel das 2:0 für die Ravensburger durch Daniel Achberger. Mit der Pausenführung konnten die Ravensburger zufrieden sein, weil sie auch zwei Unterzahlsituationen zu überstehen hatten.

Das zweite Drittel verlief torlos. Die Strafbank war zwar gut besucht, doch keine Mannschaft konnte daraus einen Vorteil ziehen. Im Schlussabschnitt holten die Ravensburger mit drei Treffern durch Stefan Rodriguez, Moritz Schnell und Jon Jäger (20 Sekunden vor dem Ende) bei einem Endstand von 5:0 die ersten drei Punkte des Wochenendes. EVR-Goalie Jonas Waldherr durfte einen Shut-out feiern und sich zudem noch über einen Assistpunkt beim dritten Treffer freuen.

Tore: 1:0 (0:52) Leon Dalldusch (Achberger), 2:0 (19:59) Daniel Achberger (Bergen, Dalldusch), 3:0 (40:27 ÜZ) Stefan Rodrigues (Miller), 4:0 (43:30) Moritz Schnell, 5:0 (59:40) Jon Jäger – Strafen: Ravensburg 14 Minuten + 10 (Wucher, Check gegen den Kopf), Heilbronn 6 Minuten + 10 (Horter, unsportliches Verhalten) + 10 (Seeger, Check gegen den Kopf)

EV Ravensburg – Heilbronner EC 8:1 (5:0, 1:1, 2:0) – In die zweite Begegnung nahmen die Junioren des EVR und des EVL mit einer souveränen Vorstellung den Schwung des Spiels vom Vortag mit, waren aber schon im ersten Drittel wesentlich treffsicherer. Zur ersten Pause stand es bereits 5:0 für das Team aus Oberschwaben und vom Bodensee. Im Mittelabschnitt gelang es den Gästen aus Heilbronn, ihr erstes Tor zu erzielen. Doch das schreckte die Ravensburger U20-Junioren nicht weiter und sie antworteten mit dem sechsten Treffer zum 6:1 nach dem zweiten Drittel. Und dies, obwohl der EVR bis dahin auch ein deutliches Übergewicht auf der Strafbank hatte. Im Schlussabschnitt schraubten die Junioren mit zwei weiteren Treffern das Ergebnis auf 8:1, was dadurch begünstigt wurde, dass nun Heilbronn fast das halbe Drittel in Unterzahl spielte. Das nächste Spiel des EVR in der Deutschen Nachwuchsliga III findet am Samstag um 12 Uhr gegen den Tabellenfünften EC Peiting in der Ravensburger Eissporthalle statt.

Tore: 1:0 (4:02 ÜZ) Jon Jäger (Schnell, Miller), 2:0 (5:32) Matteo Miller (Kainz, Schönauer), 3:0 (7:23) Stefan Rodrigues (Miller, Achberger), 4:0 (8:07) Leon Dalldusch (Rodrigues, Wucher), 5:0 (11:15) Matteo Miller (Jäger), 5:1 (26:53) Marco Horter (Feldbusch), 6:1 (33:25) Matteo Miller (Schnell, Wucher), 7:1 (47:29) Matteo Miller (Rodrigues), 8:1 (54:15) Marvin Wucher (Miller, Jäger) – Strafen: Ravensburg 12 Minuten, Heilbronn 12 Minuten.