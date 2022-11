EVR-Junioren sichern sich überraschend zwei Punkte

Die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg haben in der Deutschen Nachwuchsliga III mit 3:2 nach Verlängerung beim Tabellenzweiten EC Peiting gewonnen. Damit hat sich die U20 des EVR zwei überraschende Punkte ergattert. Auch im zweiten Spiel wäre laut Mitteilung etwas drin gewesen, doch diese Begegnung endete 3:5. Ravensburgs U17 hat mit zwei Auswärtssiegen einen überzeugenden Saisonstart in der Bayernliga hingelegt.

In Peiting stand erstmals die für Memmingen spielende Nationaltorhüterin Lily Uhrmann im Tor der EVR-Junioren. Sie bot eine überragende Leistung und war wesentlich am Sieg beteiligt. In der 22. Minute war Oleg Gettinger auf Vorlage von Balint Markovics und Tim Reiner zum 1:0 für den EVR erfolgreich. Die Führung hielt bis zur 44. Minute, als Peiting die erst zweite Strafe für den EVR zum Ausgleich nutzte. In der 48. Minute lag der Außenseiter aber wieder vorne. Maxim Kessler hatte auf Vorlage von Robin Böhm getroffen. Die Freude währte nur zwei Minuten, dann stand es 2:2. Die Verlängerung dauerte jedoch nur 51 Sekunden. Erneut war das Duo Kessler/Böhm erfolgreich.

Im Rückspiel in Ravensburg legte Peiting vor. In der siebten Minute fiel das 0:1, eine Minute später das 0:2. Reiner verkürzte in der 13. Minute für den EVR, doch in der 28. Minute zog Peiting wieder auf zwei Tore davon. Ravensburg drängte auf den erneuten Anschluss. Neun Sekunden vor dem Drittelende überwand Kessler die sehr gute Peitinger Torhüterin mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins lange Eck zum 2:3. Wiederum Kessler nutzte ein Powerplay in der 44. Minute zum umjubelten Ausgleich. Nur eine halbe Minute später patzte aber die ansonsten sehr konzentriert spielende Ravensburger Abwehr und ließ einen Nachschuss zum 3:4 zu. Das 5:3 in der 49. Minute war die Entscheidung.

U17-Bayernliga: Ottobrunn – EV Ravensburg 0:14; Peißenberg – EVR 3:6. – Mit zwei klaren Auswärtssiegen hat sich die U17 des EVR in der Bayernliga zurückgemeldet. In Ottobrunn stand es nach zwei Dritteln 4:0, im Schlussabschnitt fielen die Treffer fast im Minutentakt. Tore EVR: Alexander Nidens (4), Lars Schulz, Arthur Kreider (5), Yaroslav Raivakhovskyi (2), Maksym Filonich, Noel Kevin Naimiller.

In Peißenberg führte Ravensburg in der neunten Minute bereits mit 3:0, nach dem zweiten Drittel stand es 5:2 – auch hier war die Partie früh vorentschieden. Tore EVR: Nidens, David Teilhof, Kreider (2), Raivakhovskyi, Filonich.