EVR-Junioren müssen mit vier Punkten zufrieden sein

U15-Bayernliga: EV Füssen – EV Ravensburg 4:5 n. P. (0:2, 3:1, 1:1, 0:1). – Der EVR hat überraschend zwei Punkte aus Füssen entführt. Den Grundstein legte Ravensburg mit zwei Treffern im ersten Drittel. Nach dem 0:3 drehte Füssen mächtig auf. Innerhalb von 38 Sekunden trafen die Gastgeber zweimal, in der 39. Minute war die Partie wieder ausgeglichen. In der 42. Minute ging Füssen sogar in Führung, doch der EVR glich noch aus (50.). Im Penaltyschießen holte sich Ravensburg den Zusatzpunkt. Tore EVR: David Teilhof (2), Paul-Leo Selg, Ilja Katjuschenko, Maxim Kinast.

Vier Punkte haben die U20-Eishockeyjunioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchsliga III gegen den VER Selb geholt. Dass es nicht die optimale Ausbeute von sechs Zählern geworden ist, hat sich der EVR selbst zuzuschreiben. Mit großer Moral gewannen die Ravensburger das hart umkämpfte erste Match mit 5:2. In der zweiten Partie führte der EVR bereits mit 3:0, gab das Spiel aber dann aus der Hand und verlor mit 4:5 nach Penaltyschießen.

Im ersten Spiel sahen die Zuschauer in der CHG-Arena ein ausgeglichenes erstes Drittel, in dem Selb zweimal die Führungen des EVR durch Robin Prätz (achte Minute) und Tim Reiner (zehnte Minute) ausglich. Noel Caglar gelang in der 18. Minute die dritte EVR-Führung. Im zweiten Drittel überstand Ravensburg zunächst vier Minuten in Unterzahl. Vorentscheidend war laut Mitteilung das 4:2 in der 30. Minute. In Unterzahl erkämpfte sich Diego Schniepp die Scheibe, Robin Prätz schickte mit einem schönen Pass Tim Reiner auf die Reise und dieser ließ den Goalie aussteigen. In der 36. Minute erhöhte Prätz auf 5:2. Das Schlussdrittel war geprägt von einer Spieldauerstrafe gegen Ravensburgs Caglar. Der EVR musste lange in Unterzahl kämpfen, rettete den Sieg aber über die Zeit.

In der zweiten Begegnung spielte Ravensburg ein Drittel lang souverän. Schniepp erzielte in der fünften Minute in doppelter Überzahl das 1:0, in der elften Minute sorgte Philipp Wirz aus der Distanz für das 2:0 und in der 16. Minute schloss Balint Makovics eine schöne Kombination mit dem 3:0 ab. Im zweiten Abschnitt beschränkte sich der EVR allerdings mehr und mehr darauf, das Ergebnis zu verwalten. Selb profitierte von Ungenauigkeiten im Ravensburger Spiel. Adam Sobotka gewann in der 31. Minute einen Zweikampf und verkürzte auf 1:3. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb. Andrej Vlach glich mit einem Doppelschlag in 37. und 38. Minute aus – innerhalb von fünf Minuten war ein sicher geglaubter Sieg aus den Händen gegeben.

Im Schlussdrittel konnte der EVR zunächst eine doppelte Überzahl nicht nutzen, kam aber durch Robin Böhm im Powerplay in der 56. Minute zum 4:3. In der 58. Minute glich Sobotka erneut aus. Mit dem Schlusspfiff gab es eine Strafe gegen Daniel Mat, Ravensburg musste in der Verlängerung in Unterzahl spielen. Fast vier Minuten wurde ohne Unterbrechung gespielt, bis der erste Schiedsrichterpfiff ertönte es erneut eine EVR-Strafe gab. Ravensburgs U20 musste fast schon froh sein, sich ins Penaltyschießen gerettet zu haben. Das verlief alles andere als glücklich. Dem ersten Ravensburger Schützen brach beim Schuss der Stock, nach fast drei Stunden Spielzeit nahm Selb den Zusatzpunkt mit nach Hause. Nach einem Gerangel nach der Partie gab es noch Matchstrafen sowie eine Disziplinarstrafe gegen die Selber Maximilian Schwarzer, Leon Wieland und Andrej Vlach.