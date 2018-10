EVR-Junioren gewinnen zweimal in Bietigheim

Auf ein perfektes Wochenende blicken die U20-Junioren des EV Ravensburg in der Deutschen Nachwuchs-Liga III nach zwei 5:2-Siegen bei den Bietigheim Steelers zurück. Die U20 des EVR hat sich wieder im oberen Feld der Tabelle festgesetzt und zeigte sich gut erholt von der Niederlage im Nebelspiel in Lindau gegen Landsberg.

Im ersten Spiel führte Ravensburg bereits mit 5:0, ehe Bietigheim in der 55. und 59. Minute noch etwas für die Optik tun konnte. André-Philipp Karl hatte in der 14. Minute den Torreigen eröffnet. In der 15. Minute traf Stefan Rodriguez in Unterzahl zum 2:0. Eine doppelte Überzahl nutzte Jon Jäger in der 19. Minute zum 3:0 aus. Leon Dalldush erhöhte in der 45. Minute auf 4:0, Rodriguez sorgte in der 54. Minute für das 5:0. Nur ein Treffer fiel in diesem Spiel in Überzahl. Dabei verbrachten die Teams genügend Zeit auf der Strafbank. Gegen Bietigheim gab es 13 kleine Strafen, gegen Ravensburg neun.

Im zweiten Spiel des Wochenendes gelang dem EVR mit dem Führungstor durch Dalldush schon nach gut einer Minute ein Blitzstart. Jon Jäger erzielte in der siebten Minute das 2:0. Bietigheim kam aber nur eine Minute später zum Anschlusstreffer. Stefan Rodriguez erhöhte in der 16. Minute auf 3:1. Noch einmal kam Bietigheim in der 28. Minute zum Anschlusstreffer. Rodriguez stellte in der 32. Minute den alten Abstand wieder her. Im Schlussdrittel drängte Bietigheim auf den erneuten Anschluss. Das bessere Ende hatte jedoch Ravensburg mit einem Schuss ins leere Tor durch Jon Jäger.

U17: DNL II: EVR hält sich gut gegen München – Die U17 des EV Ravensburg hat dem hohen Favoriten München das Leben schwer gemacht. Am Ende hieß es dennoch 5:2 für das Jugendteam aus der bayerischen Landeshauptstadt, das aber erst in der 57. Minute für die Entscheidung sorgte. Überraschend war der EVR in der achten Minute durch Lorenz Lagoda in Führung gegangen – und das in Unterzahl. München glich in der zwölften Minute aus und nutzte in der Schlussminute des ersten Drittels ein Powerplay zur Führung. Auch im zweiten Drittel hielt der EVR gut mit, den Bayern gelang nur ein Treffer in der 32. Minute zum 3:1. Mit dem 4:1 in der 47. Minute schien die Sache gelaufen. Doch Lagoda brachte in der 50. Minute den EVR auf 2:4 heran. Mehr war aber nicht mehr drin. Es war dennoch eine beachtliche Leistung, zumal zwei Ravensburger Abwehrspieler aus der U17 für die U20 in Bietigheim auf dem Eis standen.

U15-Bayernliga: Wichtige drei Punkte gegen Schlusslicht Peiting – Mit 6:3 haben die Schüler des EV Ravensburg gegen Peiting, das derzeitige Schlusslicht in der Tabelle, gewonnen. Knapp zwei Minuten nach Spielbeginn schoss Noel Caglar auf Vorarbeit von Daniel Ruf und Daniel Pogorelow den EVR in Führung. Den Gästen aus Peiting gelang in Überzahl der Ausgleich. Allerdings fand Ravensburg mit der erneuten Führung die passende Antwort und erhöhte zum Ende des ersten Drittels auf 3:1. Das zweite Drittel war ausgeglichen. Beide Mannschaften trafen einmal. Im Schlussabschnitt erhöhte der EVR auf 6:3.

Tore EVR: Noel Caglar, Elias Pul, Alex Schmidt (2), Ryan Odude, Daniel Kern.

Gegen den Tabellenführer Kaufbeuren konnten die EVR-Schüler dagegen nicht punkten. Das Spiel ging deutlich an die Bayern. Nach dem ersten Drittel war die Partie mit einem Spielstand von 1:1 noch offen. Aber im zweiten Drittel legten die Gäste aus Kaufbeuren los und erzielten vier Tore. Auch der Schlussabschnitt ging klar an die Gäste. Die Ravensburger Schüler stehen weiterhin auf Platz fünf mit nun deutlichem Abstand zum Tabellenende. Kommendes Wochenende spielt der EVR am Samstag in Memmingen und am Sonntag zu Hause gegen Landsberg.

Torschützen: Robin Böhm (2), Daniel Ruf.