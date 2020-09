EVR-Junioren gewinnen Derby gegen Lindau

Der Nachwuchs des EV Ravensburg darf endlich wieder Eishockey spielen. Die Bilanz der Teams fällt nach dem ersten Spieltag der Bayernliga aber ernüchternd aus: Einem deutlichen Erfolg der U17 gegen den EV Lindau stehen zwei Niederlagen der U15 und U13 gegenüber.

Bayernliga U17: EV Ravensburg – EV Lindau 9:1. – Mit einer überzeugenden Leistung und einem klaren 9:1 im Derby gegen den EV Lindau ist die U 17 des EVR in die neue Bayernligasaison gestartet. Das mit vier kompletten Reihen angetretene Team war fast das ganze Spiel über deutlich überlegen und der Erfolg auch in dieser Höhe verdient. Der EVR begann stürmisch, konnte aber seine ersten Chancen nicht verwerten. Im Gegenteil kam Lindau in der Anfangsphase zusehends auf und auch eine Führung der Gäste wäre durchaus möglich gewesen. Der EVR brauchte bis zur neunten Minute, bis Daniel Kern den Bann brach. Erneut Kern sorgte in der 15. Minute für das 2:0. Zwei Minuten vor der Pause schoss Andreas Wiesler, der neu zum EVR gestoßen ist, aus spitzem Winkel das 3:0. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Lindauer, denen mehrere Spieler nicht zur Verfügung standen und die damit nur mit zwei Reihen antreten konnten, nur noch sehr schwer herankommen würden. Das bestätigte sich im zweiten Drittel, das der EVR nach Belieben beherrschte. Daniel Pogorleov sowie erneut zwei Mal Andreas Wiesler erhöhten auf 6:0. Bei den Lindauer Gegenstößen stand die Ravensburger Defensive und hielt die Stürmer vom Tor weg. Als sie doch einmal durchkamen, klatschte der Puck gegen das Lattenkreuz. Zweistellig oder nicht – das schien die einzige noch offene Frage für den Schlussabschnitt zu sein. Auf Ravensburger Seite verzettelte man sich aber nun zu sehr in Einzelaktionen anstatt das flüssige Kombinationsspiel fortzusetzen. Tim Reiner, Wiesler in Unterzahl mit seinem vierten Treffer sowie Robin Böhm schraubten den Spielstand auf 9:1. Torschützen für den EVR: Andreas Wiesler (4), Daniel Kern (2), Daniel Pogorelov, Tim Reiner, Robin Böhm; Strafen: EVR 10, Lindau 6 + 10.

Bayernliga U15: EV Ravensburg – Augsburger EV 4:12. – Der AEV war für die U15 des EVR für die Rückkehr in die Bayernliga ein zu dicker Brocken. Es setzte eine deftige Niederlage, die aber insgesamt zu hoch ausfiel. Im ersten Drittel legte Augsburg auf 0:3 vor, auch begünstigt durch Ravensburger Strafzeiten. Mit dem 1:3 keimte Hoffnung auf. Aber das schnelle 1:4 noch im Anfangsdrittel stellte schließlich die Weichen. Im Mitteldrittel stellte Augsburg zwischenzeitlich auf 2:7 und hatte in der Schlussphase keine große Mühe mehr. Insgesamt gesehen traf der EVR auf einen Gegner, den man in dieser Saison nicht unbedingt schlagen muss.

Bayernliga U13: Augsburger EV – EV Ravensburg 9:4. - Zwei Drittel lang blieben die EVR-Knaben in Augsburg dran, um dann mit einem 0:3 im letzten Drittel doch mit einer deutlichen Niederlage nach Hause zu fahren. Augsburg ging schon nach 27 Sekunden in Führung und erhöhte durch einen Doppelschlag in der achten und zehnten Minute auf 3:0. Der EVR verkürzte zwar auf 1:3, kassierte aber im zweiten Abschnitt zwei weitere Tore zum 1:5. Durch drei Treffer, davon einen bei doppelter Überzahl, konnte der EVR bis zur zweiten Pause das Ergebnis mit 4:6 in Grenzen halten. Im Schlussdrittel traf nur noch der AEV. Torschützen für den EVR: Ilja Katjuschenko (2), Moritz Schreier, Noel Naimiller. Strafen: Augsburg 18, EVR 8.