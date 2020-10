EVR-Junioren erobern Tabellenspitze

Mit zwei Siegen gegen den HC Landsberg haben sich die Eishockey-Junioren des EV Ravensburg an die Tabellenspitze der Südgruppe der Deutschen Nachwuchsliga Division III gesetzt. Das Spiel in Landsberg war eine ganz enge Sache und wurde erst kurz vor Schluss durch einen Treffer ins leere Tor entschieden. Das 5:0 der zweiten Partie hört sich klar an, war aber ein hartes Stück Arbeit. Einen deutlichen Sieg und eine klare Niederlage gab es für die U15 des EVR in der Bayernliga.

U20, DNL Division III: HC Landsberg – EV Ravensburg 4:6. – In Landsberg gerieten die ohne die gesperrten Richard Seba und Julius Zeigler angetretenen Ravensburger stark unter Druck. Die Riverkings gingen in der 16. Minute in Führung. Andreas Wiesler glich in der 17. Minute aus. In der Schlussminute jagte Verteidiger Erich Berger in Überzahl die Scheibe von der blauen Linie zum 2:1 ins Landsberger Netz. Landsberg drehte in der Auftaktphase des Mittelabschnitts das Spiel wieder auf 3:2. Marcel Mezler gelang in der 32. Minute aber der Ausgleich und Wiesler schoss Ravensburg in der 37. Minute wieder in Führung. Im Schlussabschnitt erhöhte Mezler auf 5:3, ehe Landsberg in der 52. Minute verkürzte. Die Hausherren nahmen schließlich ihren Goalie vom Eis, was Mezler 25 Sekunden vor dem Ende zur Entscheidung nutzte.

EV Ravensburg – HC Landsberg 5:0. – Die zweite Begegnung war kampfbetont. Die Ravensburger hatten deutlich mehr Spielanteile, die Landsberger aber auch immer wieder gute Chancen. Andreas Wiesler schoss den EVR in der 19. Minute in Überzahl in Führung. In der 22. Minute traf Marcel Mezler in doppelter Überzahl zum 2:0. Sehenswert war laut Mitteilung auch das Doppelpassspiel zwischen Mezler und Richard Seba in Unterzahl in der 32. Minute. Seba spielte dem Sturmkollegen, der nur noch einschieben musste, uneigennützig die Scheibe zurück. In der 39. Minute bewies Eric Bergen mit dem 4:0 in Überzahl seine Qualitäten von der blauen Linie. Den Schlusspunkt setzte Wiesler in der 46. Minute. Durch etliche Strafzeiten in der Schlussphase lud der EVR die Landsberger förmlich zum Ehrentreffer ein. Aber selbst in zwei Minuten doppelter Überzahl sprang für die Bayern nichts heraus.

U15, Bayernliga: EC Peiting – EV Ravensburg 2:14. – In Peiting lieferte die U15 des EVR eine famose Leistung ab und schlug diesen Gegner zum zweiten Mal binnen einer Woche klar. Peiting ging früh in Führung, doch der EVR drehte das Spiel in der Endphase des ersten Drittels mit drei Treffern binnen drei Minuten. Im zweiten Abschnitt überrollte Ravensburg beim Drittelergebnis von 8:0 die Gastgeber. Tore EVR: Lars Schulz (4), Nikita Kessler (4), Artur Kreider (2), David Teilhof (2), Ilja Katjuschenko.

EV Ravensburg – EV Füssen 4:10. – Gegen den EV Füssen zogen sich die Ravensburger trotz der klaren Niederlage achtbar aus der Affäre. Das erste Drittel endete mit 3:4 – beide Teams spielten beherzt nach vorne und trafen regelmäßig. Aus fünf Powerplay-Situationen schlug der EVR im zweiten Drittel kein Kapital, während Füssen das 5:3 erzielte. Knapp eine Minute nach Wiederanpfiff schaffte Ravensburg den Anschlusstreffer, doch die Füssener Antwort kam prompt. Innerhalb von 28 Sekunden stellten sie auf 7:4. Das war endgültig der Knackpunkt im Spiel. Tore EVR: Nikita Kessler (2), Denis Teilhof, Lars Schulz.

U13, Bayernliga: Der EVR verlor gegen den ESV Kaufbeuren mit 0:5. Die Allgäuer standen hinten stabil und waren vorne cleverer.