EVR-Junioren bezwingen zweimal den Tabellenführer

Mit zwei Siegen gegen Tabellenführer EHC Nürnberg haben die Junioren des EV Ravensburg für die Überraschung des vergangenen Ravensburger Eishockeywochenendes gesorgt. Die Spiele wurden mit 3:0 und 4:3 nach Verlängerung gewonnen. Damit hat der EVR als Tabellenfünfter der DNL-Division III bis auf einen Punkt auf Peiting aufgeschlossen und mischt sogar wieder in der Spitzengruppe mit. Der Vorsprung von Nürnberg beträgt bei vier Spielen mehr noch acht Punkte. Bietigheim und Landsberg liegen bei ebenfalls mehr Spielen nur knapp vor dem EVR.

Beim ersten Spiel, das in Lindau ausgetragen wurde, lieferte das EVR-Team, gestützt auf einen überragenden Torhüter Dean Fröhlich, geradezu eine Galavorstellung ab. Nach einem torlosen Auftaktdrittel erzielte Matteo Miller in der 28. Minute die Führung. Marvin Wucher und Jon Jäger hatten für den Kapitän vorbereitet. Wucher verwertete in der 37. Minute eine Vorlage von Stefan Rodriguez zum 2:0. Im letzten Drittel verteidigte das Kooperationsteam des EVR und des EV Lindau mit größtem Einsatz seinen Vorsprung. Nürnberg nahm früh seinen Torhüter vom Eis. Daniel Achberger traf knapp zwei Minuten vor dem Ende ins verwaiste Gehäuse.

Jäger trifft in der Verlängerung

Im zweiten Spiel präsentierte sich die Ravensburger Mannschaft wieder ausgezeichnet. Rodriguez verwertete schon in der fünften Minute eine Kombination über Jäger und Miller zur Führung. Nürnberg rannte diesem neuerlichen Rückstand eine halbe Spielzeit lang vergebens hinterher. Dann aber ein Doppelschlag. Zunächst fiel in der 35. Minute der Ausgleich. Dann schlug in der 37. Minute ein hoher Schuss aus dem Slot hinter dem erneut hervorragend haltenden Fröhlich zum 1:2 ein. Schon der 43. Minute und damit sehr schnell nach Wiederanpfiff netzte Rodriguez zum Ausgleich ein. In der 51. Minute schoss Miller den EVR wieder in Front. Fast schien es, als sollten sich die Nürnberger an diesem Treffer die Zähne ausbeißen. Doch in der 57. Minute krönten sie ihren Schlussspurt, zu dem sie ersichtlich das Tempo angezogen hatten, mit dem Ausgleich. In der vierten Minute der Verlängerung sorgte Jäger mit dem 4:3 für ein perfektes Wochenende der Junioren.

U 17: EVR – Mannheimer ERC. –Die U 17 des EVR hat bisher einfach kein Glück. Gegen Mannheim war das Team nahe an einem Punkt gewinn dran, musste sich aber nach großem Kampf knapp mit 4:5 geschlagen geben. Bereits nach drei Spielminuten brachte Maxim Kessler den EVR in Führung. Vier Minuten später musste EVR-Goalie Timo Röder beim Mannheimer Ausgleich erstmals hinter sich greifen. Ravensburg hatte die passende Antwort parat. Mannschaftskapitän Lorenz Lagoda traf zum 2:1. Im zweiten Abschnitt gingen die Mannheimer mit einem Doppelschlag in der 26. und 27. Spielminute in Führung. Lagoda war zweimal erneut mit der richtigen Antwort zur Stelle und brachte seine Mannschaft zum Ende des Mittelabschnitts mit 4:3 in Führung. Im Schlussabschnitt konnten die Mannheimer mit zwei weiteren Treffern doch noch die Partie für sich entscheiden.