Eventdesign Jahrbuch mit Beitrag aus Ravensburg

Aktuell erschienen ist gerade das Eventdesign Jahrbuch 2022/2023, herausgegeben von Katharina Stein. In das Jahrbuch „geschafft“ hat es auch ein studentisches und im Anschluss tatsächlich verwirklichtes Projekt aus dem Studiengang BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW Ravensburg. Gemeinsam mit Studiengangsleiter Prof. Stefan Luppold beschreibt Saskia Krüger ihre Kampagne zur Gewinnung von Nachwuchs im Dachdeckerhandwerk.

Nach mehr als zwei Jahren mit COVID-19 scheint mittlerweile ein helles Licht am Ende des Tunnels: Die meisten Messen, Kongresse und Events können wieder stattfinden. Neue Formate und digitale wie hybride Layouts haben sich etabliert, werden immer professioneller und die Branche bringt diese Erfahrungen ein.

Auf über 200 Seiten werden in diesem „Lesebuch der Veranstaltungsbranche“ besondere Events vorgestellt – als Beispiele, zur Anregung und Inspiration. Darunter findet sich auch ein Beitrag von Professor Stefan Luppold und Saskia Krüger. Der Studiengangsleiter an der DHBW Ravensburg und die Absolventin der DHBW Ravensburg beschreiben ein Projekt zur Gewinnung von Nachwuchs für das Dachdeckerhandwerk. In der Rubrik „Student Projects“ und mit dem Titel „Dachmobil“ zeigen sie auf, wie eine fundierte Analyse und ein erster konzeptioneller Entwurf in eine Kampagne münden, die bereits seit vielen Monaten erfolgreich umgesetzt wird.

Die Zielvorgabe für ein von Professor Luppold geleitetes studentisches Team war es, Begeisterung für den Nachwuchs des Dachdeckerhandwerks zu schaffen. Zielgruppen-affinität, Genderneutralität und viele weitere Aspekte bildeten dann die Vorlage für eine Agentur, die im Auftrag des Landesinnungsverbandes des Dachdeckerhandwerks Baden-Württemberg daraus eine wirkungsvolle Kampagne entwickelte.

Das Dachmobil fährt zu Schulen und Bildungsmessen, um gemeinsam mit seiner Besatzung zu informieren. Es enthält mehrere digitale Attraktionen, darunter ein VR-Game, bei dem Interessierte mithilfe von Virtual Reality-Brillen direkt auf eine Baustelle versetzt werden. Diverse Kommunikationsmaßnahmen, von der Website „ObenistdasneueVorn“ (https://obenistdasneuevorn.de) über Social Media bis hin zu Informationsbroschüren, begleiten das Dachmobil.