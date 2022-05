Evelyn Schlude und Paolo Macedonio singen

Gleich zweimal, am Nachmittag und Abend, werden die Ravensburger Sopranistin Evelyn Schlude und ihr Gesangspartner, der italienische Tenor Paolo Macedonio, die schönsten Melodien aus Oper und Operette von Verdi, Donizetti und Johann Strauß erklingen lassen. Begleitet werden sie von Jürgen Jakob am Klavier. Antonia Schlude, die Tochter der Sopranistin bereichert das Programm mit viruosen Violinstücken. Die Konzerte mit gleichem Programm finden hintereinander am Pfingstsonntag, 5. Juni, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr im Magdalenensaal (neben Klosterkirche Weißenau) in Ravensburg-Weißenau statt. Karten zu 22 Euro gibt es an der Abendkasse und können telefonisch unter 0751 / 352 90 07 reserviert werden. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben freien Eintritt.