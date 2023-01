Evangelische Kirchen starten Winterkirche

In Folge der Energiekrise hat der Kirchengemeinderat der evangelischen Stadtkirche beschlossen, die Gottesdienste anstelle in der Stadtkirche im Saal des Matthäus-Gemeindehauses in der Weinbergstraße 12 zu feiern. Dies gilt für den Zeitraum bis einschließlich 19. März.

Die Johanneskirchengemeinde feiert im selben Zeitraum wie schon in früheren Wintern Gottesdienst im Johannes-Gemeindehaus, Hochgerichtstraße 12.

Die evangelischen Gottesdienste, die in der Kapelle des Heilig-Geist-Spitals und der Heilig-Kreuz-Kirche gefeiert werden, sind von der Regelung nicht betroffen.